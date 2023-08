Vladimir Putinilta lipsahti – erikoinen kommentti Jevgeni Prigozhinista ihmetyttää

Yksityiskohta Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lausunnossa Wagner-oligarkki Jevgeni Prigozhinin kuolemasta on herättänyt huomiota venäläistoimittajien parissa.

Putin totesi alta löytyvässä videolausunnossaan tunteneensa entisen ammattirikollisen ja ravintoloitsijan Prigozhinin ”erittäin pitkään, jo 1990-luvun alusta lähtien”. Kommentti saattoi olla lipsahdus. Tällaista tietoa ei ole ollut koskaan aikaisemmin julkisuudessa.

Diktaattorin historian tarkka uudelleenkirjoitus ja vaaliminen on ollut jo pitkään tärkeää Putinin henkilökultin rakentamisessa. Toteamus on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä esimerkiksi Prigozhin itse on kertonut suhteestaan Venäjän johtajaan.

Asiaan kiinnitti ensin huomiota arvostettu venäläinen tutkiva toimittaja Farida Rustamova. Hän huomauttaa Telegramissa, että Prigozhin on sanonut tutustuneensa Putiniin 2000-luvun alussa, kun Venäjän tuore presidentti vieraili Prigozhinin ravintolassa Ranskan presidentti Jacques Chiracin ja Yhdysvaltain presidentti George W. Bushin kanssa. Tämän virallisen tarinan mukaan myöhemmin ”Putinin kokkina” tunnetuksi tullut Prigozhin tarjoili presidenteille illallista.

Hänestä on kerrottu tulleen tämän jälkeen Putinin hoviravintoloitsija. Prigozhinin bisnesimperiumi käsitti sittemmin ennen Wagner-palkkasotilasyhtiötä muun muassa äärimmäisen tuottoisia Venäjän asevoimien ruokahuollon sopimuksia.

Jevgeni Prigozhin on myöhemmin toppuutellut puheita yhteydestään Putinin. Meduzan mukaan Prigozhin sanoi esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa huhujen suhteestaan diktaattoriin olevan ”hyvin, hyvin liioiteltuja”.

– Tietysti olen puhunut hänen kanssaan, mutta huhut tuttavuudestamme ovat vain huhuja, Prigozhin sanoi, toistaen jälleen tavanneensa Putinin ensi kertaa vasta kun hänestä oli tullut presidentti 2000-luvun alussa.

Prigozhin jatkoi, että Putin on saattanut vierailla hänen ravintoloissaan Pietarissa 1990-luvun alussa. Hän kuitenkin kertoi, että ei olisi tuolloin ollut kiinnostunut tapaamaan kaupungin apulaispormestarina toiminutta Putinia.

Venäläisen tutkivan toimittaja Andrei Zaharovin mukaan eräs tarina kertoo, että Putin ja Prigozhin olisivat tavanneet ”kasinoyhteyksien myötä” jo 1990-luvun alussa. Mikäli tämä pitää paikkansa, on asia syystä tai toisesta haluttu pitää poissa julkisuudesta. Vladimir Putinin toiminnasta 1990-luvun Pietarissa tiedetään yhä varsin vähän. Hänen on jopa väitetty olleen mukana järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa. Tätä tukevat myöhemmät Espanjan mafiatutkintojen paljastukset Putinin kytköksistä muun muassa Pietarissa vaikuttavaan Tambovin rikollisperheeseen.

Zaharov sanoo Telegramissa lähteidensä kiistäneen kasinotarinan.

– Tänään Putin asetti kuitenkin eteemme arvoituksen. Tai sitten hän vain sekoili – tätä tapahtuu kaikille vanhuksille, Zaharov kirjoittaa.

