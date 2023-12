Vladimir Putin vuonna 2004: Yli seitsemän vuotta presidenttinä tekee hulluksi

Syracusen yliopiston professori Brian Taylor muistuttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin todenneen vuonna 2004, että ”ihminen voi tulla hulluksi”, jos toimii presidenttinä seitsemän vuoden ajan.

– Tänään hän teki selväksi aikovansa pysyä vallassa vähintään 30 vuotta, Taylor sanoo viestipalvelu X:ssä.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan Putin asettuu ehdolle uudelle presidenttikaudelle. Putin kertoi päätöksestään armeijan kunniamerkkien jakotilaisuudessa Kremlissä perjantaina.

Putin ei ole vielä virallisesti ilmoittanut ehdokkuudestaan. Hänen odotetaan voittavan varmasti vastaehdokkaansa, koska Venäjän vaalit eivät ole demokraattiset.

Presidentinvaalit järjestetään Venäjällä ensi vuonna maaliskuun 17. päivä.

Putin on toiminut presidenttinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2008–2012, jolloin hän oli pääministeri.

Long ago (2004), Putin said someone could "go crazy" if they served as president for as long as 7 years. Today he made clear his intention to stay in power for at least 30 years.https://t.co/P58G6x8pt3

