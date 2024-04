”Vladimir Putin valmistautuu suureen sotaan Naton kanssa”

Länsi suhtautuu edelleen sinisilmäisesti Vladimir Putiniin, väittää Viron puolustusvoimien entinen komentaja, europarlamentaarikko (EPP) Riho Terras Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

– Vladimir Putinin valtaannousun jälkeen Venäjä on järjestelmällisesti valmistautunut imperialistiseen laajentumiseen, hän kirjoittaa.

Putin ei edes piilottele tavoitteitaan, mutta silti lännessä ei vieläkään Terraksen mukaan uskota Venäjän ja Naton väliseen sotaan.

– Putinin Venäjä on kolmestatoista pakotepaketista huolimatta kyennyt käynnistämään täydellä vauhdilla sotatalouden. Ukrainassa taistelevien venäläisten määrä ei ole vähentynyt valtavista tappioista huolimatta. Nyt Venäjä on ilmoittanut uusien joukkojen perustamisesta lännen suunnalla ja ottanut ensimmäiset askeleet niiden luomisessa. Putin valmistautuu suureen sotaan Naton kanssa, koska hän on vakuuttunut siitä, että länsi ei ole valmis sotaan henkisestä ja sotilaallisesti, Terras toteaa.

Terraksen mukaan suurin osa eurooppalaisista ei halua uskoa sodan uhkaan. Hän toteaa, että Euroopan kansat ”piilottavat päänsä hiekkaan kuin strutsi sen sijaan, että ne valmistautuisivat mahdolliseen sotaan”.

– Euroopan maista vain kaksitoista täyttää Natossa sovitun kahden prosentin puolustusmenovelvoitteen bruttokansantuotteesta. Puolan pyrkimykset vastustaa sodan uhkaa on mainittava positiivisena esimerkkinä, hän viittaa maan panssarivaunuhankintoihin ja Patriot-ohjusjärjestelmän hankintaan.

Hän myös toteaa, että Putin ymmärtää vain sotilaallista voimaa. Sen Suomi on Terraksen mukaan ymmärtänyt.

– Suomi on osoittanut, että vuosien järjestelmällinen ja asianmukainen panostus maanpuolustukseen takaa juuri tämän tarpeellisen itseluottamuksen. 1500 kilometriä pitkä raja Venäjän kanssa ei ole rajoittanut ulkomaisia ​​investointeja Suomeen, koska kumppanit luottavat itsevarmaan maahan.

Lännessä on Terraksen mukaan myös valmistauduttava sotaan. Nato-maiden on hänen mukaansa nostettava puolustusmenot vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Natolla ei ole ylellisyyttä toivoa, että pelote toimisi ilman todellista panosta turvallisuuteen, hän kirjoittaa.

– Euroopan juuri päivänvalon nähnyt puolustusteollisuusstragegia jää vain yhdeksi paperitiikeriksi, jos sitä ei voida taata oikealla rahalla. Tällä hetkellä suunniteltu 1,5 miljardia euroa on vain pisara meressä. Euroopan unioni pystyi lainaamaan 700 miljardia euroa terveyskriisin torjuntaan. Miksei se tekisi samoin turvallisuuden takia?