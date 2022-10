Vladimir Putin välittäjäksi kahden ex-neuvostomaan rajakiistaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on suostunut toimittamaan arkistosta neuvostoaikaisia karttoja auttaakseen ratkaisemaan Kirgisian ja Tadzikistanin välisen rajakiistan, kertoo Radio Free Europe.

Kirgisian turvallisuusneuvoston sihteeri Marat Imankulovin mukaan Kirgisian presidentti Sadyr Japarov pyysi Putinilta apua Kirgisian ja Tadzikistanin välisen rajan määrittämisessä, kun he tapasivat viime viikolla Tadzikistanin presidentin Emomali Rahmonin kanssa Venäjän ja Keski-Aasian maiden välisessä kokouksessa Kazakstanin pääkaupunki Astanassa.

– Uskon, että ongelma ratkeaa, kun saamme arkistoasiakirjat ja kartat Moskovasta, Imankulov sanoi maanantaina.

Putin sanoi aiemmin, että arkistoissa on enemmän ”oikeaa” tietoa entisten neuvostotasavaltojen välisistä rajoista kuin itse tasavalloissa.

Japarov, Putin ja Rahmon neuvottelivat 13. lokakuuta Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa.

Kirgisian presidentin tiedottaja Erbol Sultanbaev sanoi tuolloin, että neuvottelut aloitti Putin, joka sanoi olevansa valmis auttamaan Kirgisian ja Tadzikistanin välisten rajakiistojen ratkaisemisessa.

Viime kuussa Kirgisian ja Tadzikistanin viranomaiset syyttivät toisiaan aggressioista sen jälkeen, kun osapuolet käyttivät raskasta tykistöä ja kranaatinheittimiä yhteenotoissa lähellä kiistanalaista rajan osaa.

