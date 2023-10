”Vladimir Putin tietää, että voitto on hänen ainoa mahdollisuutensa”

Yhdysvaltalaisen puolustusalan asiantuntijan Nicholas Drummondin mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putin tietää, että hänen pitää onnistua Ukrainan valloituksessa selviytyäkseen poliittisesti ja henkilökohtaisesti.

– Tämä tarkoittaa, että hänen ainoa elinkelpoinen strategiansa menestyä Ukrainassa on heikentää tukea lännen sotilaalliselle avulle. Hän uskoo, että tämä antaa hänelle mahdollisuuden voittaa viivytyssota, Drummond kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tämän seurauksena Putin on Drummondin mukaan kehittänyt narratiivin, jonka mukaan Ukrainassa tulee olemaan ”ikuinen sota” samalla tavalla kuten Vietnamissa, Irakissa ja Afganistanissa.

– Hän väittää, että jos jatkamme aseiden lähettämistä Ukrainalle, ruokimme vain turhaa konfliktia, joka muuten ratkeaisi pian.

Drummond huomauttaa, että Putin on itse sanonut, että ainoa tapa lopettaa sota Ukrainassa on antaa Venäjän voittaa.

– Mutta hänen voittonsa salliminen lähettäisi selvän viestin kaikille diktaattoreille ja autoritaarisille hallituksille, että aggressio on täysin oikeutettua.

Pelottava puoli Putinin strategiassa on se, että Putin maksaa useiden jo Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja muualla lännessä olevien venäläisten agenttien kautta lobbaajille sanomansa edistämisestä.

– Tiedämme, että hän on aiemmin yrittänyt puuttua länsimaisiin vaaleihin. Juuri nyt hän tekee kaikkensa saadakseen (Donald) Trumpin valituksi uudelleen, koska hän uskoo, että Trump on myötämielinen Venäjää kohtaan, Drummond kirjoittaa.

Toinen osa narratiivia on hänen mukaansa se, että Länsi-Ukrainan tuki uhkaa Venäjän romahtamista sisäisesti, mikä voi olla paljon vaarallisempaa kuin vallan oikeutuksen säilyttäminen.

– Mikä sekin voi olla totta.

Osana Putinin narratiivia myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä ja hänen hallitustaan ​​yritetään ”huonontaa” syyllistämällä heitä korruptiosta ja autoritaarisuudesta. Drummond huomauttaa, että tilanne on yhtä huono kuin Venäjällä.

– Suuri osa siitä, mitä hallituksen korviin kuiskataan, sisältää totuuden. Mutta älkäämme unohtako, että vakuuttavimmat valheet ovat usein hyvin lähellä totuutta.

Pahinta tapahtumassa on hänen mukaansa kuitenkin, että monet Putinin lahjomat ihmiset ovat arvostettuja neuvonantajia, joiden pitäisi tietää paremmin.

– Olen nähnyt sen omakohtaisesti ja olen järkyttynyt siitä. Hävetkööt. Onneksi länsimaiset tiedotusvälineet alkavat pohtia tätä, Drummond toteaa.

Kirjoituksensa lopuksi Drummond korostaa, että lännen on pysyttävä yhtenäisenä Ukrainassa, jotta Venäjä saadaan häädettyä pois.

– Se päivä on varmasti tulossa.

Putin knows he has to conquer Ukraine to survive politically and personally. This means his only viable strategy to succeed in Ukraine is to erode support for Western military aid. He believes this will allow him to win a war of attrition.

