Vladimir Putin poistattaa nämä henkilöt listaltaan – ”ei halua kuunnella huonoja uutisia”

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan kieltäytyvän kuuntelemasta huonoja uutisia Ukrainan sodasta. Hänen sanotaan kuuntelevan vain niitä tahoja, jotka raportoivat onnistumisista.

Asiasta kertoo suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU, joka on julkaissut erilaisia sisäpiiripaljastuksia sodan aikana.

VChK-OGPU:n mukaan Putin ärsyyntyy huonoista uutisista.

– Tilanteesta perillä olevan lähteen mukaan Putin reagoi todellista tilannetta koskevaan katsaukseen toteamalla kyseiselle raportoijalle, että hän on ”länsimaisen propagandan” vaikutuksen alaisena, kun taas Putinilla on luotettavampaa tietoa muista lähteistä.

VChK-OGPU kertoo, että Putinille raportoinut henkilö poistettiin listalta, joka sallii pääsyn presidentin pakeille.

– Sen sijaan niillä tahoilla, jotka raportoivat vain onnistumisista ja vähättelevät takaiskuja, on jatkuva pääsy Putinin luo.

VChK-OGPU:n lähteen mukaan Putin on yksinkertaisesti lopettanut ”huonojen uutisten” vastaanottamisen, koska presidentti ei halua kuunnella niitä.

Brittiläinen historioitsija ja tutkija Chris Owen korostaa Twitterissä, että näitä tietoja ei ole vahvistettu.

– Tämä sopii silti Venäjän asevoimissa ja hallituksessa rehottavan institutionalisoidun valehtelun yleiskuvaan, jossa huonot uutiset tukahdutetaan ja vain onnistumisista raportoidaan ylöspäin, hän toteaa.

1/ Vladimir Putin is reported to be refusing to hear bad news about the war in Ukraine, attributing it to "Western propaganda", and is said to be listening only to those who are reporting successes. ⬇️ pic.twitter.com/nvavUJIzR3

