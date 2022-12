Vladimir Putin pohdiskeli jälleen ydinaseitaan

Presidentti Vladimir Putin on toista kertaa tällä viikolla nostanut esiin mahdollisuuden, että Venäjä saattaa virallisesti muuttaa nykyistä doktriiniaan, jonka mukaan se ei käytä ensimmäisenä ydinaseita mahdollisessa konfliktissa, uutisoi CNN.

Putin huomautti, että Yhdysvaltojen politiikka ei ole sulkenut pois mahdollisuutta ydiniskusta.

– Heillä on se strategiassaan, asiakirjoissa se on kirjoitettu, ennaltaehkäisevä isku. Me olemme muotoilleet strategiaamme kostoiskun, Putin sanoi.

Vaikka Venäjä kostaisi välittömästi nähdessään ydinohjusten laukaisun sitä vastaan, Putin sanoi: ”Tämä tarkoittaa, että vihollisen ohjusten taistelukärkien putoaminen Venäjän federaation alueelle on väistämätöntä, ne putoavat.”

– Joten jos puhumme tästä ”aseista riisuvasta” iskusta, niin ehkä harkitsemme amerikkalaisten kumppaneidemme parhaiden käytäntöjen ja ideoiden omaksumista. Me vain mietimme sitä. Kukaan ei ole ujostellut puhua siitä ääneen aikaisempina aikoina ja vuosina.

– Jos mahdollinen vastustaja uskoo, että ehkäisevän iskun teoriaa on mahdollista käyttää, mutta me emme, niin tämä saa meidät ajattelemaan niitä uhkia, joita meihin kohdistetaan, Putin jatkoi.

– Mitä tulee ajatukseen, että Venäjä ei missään olosuhteissa käyttäisi tällaisia aseita ensimmäisenä, niin se tarkoittaa, että emme myöskään voisi käyttää niitä toisena, koska mahdollisuus tehdä niin olisi hyvin rajoitettu, jos alueellemme hyökätään.