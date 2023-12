Vladimir Putin on venäläisarvion mukaan irtautunut todellisuudesta

Se, mitä Ukrainan taistelukentillä tapahtuu, ratkaisee kielletyn venäläisen ihmisoikeusjärjestö Memorialin varapuheenjohtajan ja perustajajäsenen Oleg Orlovin mielestä pitkälti Venäjän tulevaisuuden.

– (Vladimir) Putinin voitto merkitsisi hänen fasistiseksi katsomani hallinnon jatkumista vielä vuosien ajan, 70-vuotias Orlov sanoo espanjalaislehti El Paisille .

Hän on aiemmin varoittanut, että voittaessaan fasistinen Venäjä muodostaisi väistämättä vakavan uhan naapureidensa ja koko muunkin Euroopan turvallisuudelle. Tästä syystä rauhan tavoitteleminen ”hinnalla millä hyvänsä” olisi hänen mukaansa kohtalokas virhe.

Tilanne Venäjällä alkaa Orlovin mielestä olla samankaltainen kuin Espanjassa ja Portugalissa 1970-luvulla, jolloin molempien maiden vuosikymmeniä kestäneet diktatuurihallinnot lopulta kaatuivat.

– Kun diktaattori väistyy vallasta, valta tavalla tai toisella katoaa. Usein eliitti jakautuu, kuten Espanjassa tapahtui. Osa eliitistä käsittää, että diktaattorin viitoittamalla tiellä ei voida enää jatkaa, ja jotkut ihmiset alkavat johtaa maata kohti tiettyä vapautta, Orlov toteaa.

– Todellisen opposition rooli on tässä yhteydessä hyvin tärkeä. Ihmisoikeusaktivistien, opposition ja ammattiyhdistysten tehtävänä on painostaa hallitusta ottamaan valta diktaattorin jälkeen käsiinsä, jotta voimme siirtyä kohti todellista demokratiaa kuvitteellisen demokratian asemesta. Kun diktaattori katoaa, hänen lähipiirinsä yllättävimpienkin jäsenten joukosta nousee heti uudistajia, jotka haluavat muutosta pelastaakseen itsensä ja järjestelmän romahdukselta.

Vaikka Putin vaikuttaa vielä toistaiseksi olevan tukevasti vallankahvassa, Orlov epäilee hänen menettäneen kosketuksensa todellisuuteen.

– Hän on diktaattori, joka on diktatuurinsa loppuaikoina tullut hulluksi – ei mielisairauden merkityksessä, vaan todellisuudesta irtautumisensa vuoksi. Hän on epäilemättä pitänyt itseään historiallisena hahmona, jolla on historiallinen tehtävä herättää henkiin ”venäläinen maailma” – Venäjän imperiumi, ei Neuvostoliitto.

Kun Putin aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, sodan kannattajia oli Venäjällä paljon, mutta vähitellen heidän määränsä on Orlovin mukaan vähentynyt.

– Väsymys on ilmeistä. Jos sananvapautta ei olisi tuhottu ja jos meitä ei olisi tukahduttamalla estetty osoittamasta mieltämme kaduilla, laaja tyytymättömyys olisi hyvin näkyvää. Monet ihmiset ovat kuitenkin liian peloissaan ja joko vaikenevat tai eivät halua ajatella koko asiaa, hän sanoo.

– Sorto on voimistunut. Lähes kaikki riippumattomat järjestöt on kielletty, pidätyksiä ja tuomioita joka viikko tulee lisää. Olen yllättynyt siitä, että minulla on niin paljon vapautta, että voin antaa tämän haastattelun. Olen valmis puhumaan avoimesti, mutta 90 prosenttia venäläisistä välttää puhumista länsimaiselle toimittajalle. He pelkäävät, että viranomaiset saavat tietää asiasta seuraavana päivänä ja vangitsevat heidät, hän toteaa.