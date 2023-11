”Vladimir Putin on tehnyt ydinaseista fetissin”

Yhdysvaltalainen Venäjä-tutkija, tohtori Leon Aron kertoo uusimmassa kirjassaan viettäneensä Neuvostoliitossa samankaltaisen lapsuuden kuin Vladimir Putin.

– Kun katson kuvia Putinista nuorena miehenä, tunnistan omat huonosti istuvat vaatteeni, Aron kirjoittaa.

Putinista tuli turvallisuuspalvelu KGB:n upseeri ja myöhemmin Venäjän presidentti. Aron puolestaan muutti Yhdysvaltoihin ja saavutti aseman yhtenä uuden kotimaansa arvostetuimmista Venäjä-asiantuntijoista.

– Aronin teesi teoksessaan Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War, on yksinkertainen. Putin on pohjimmiltaan Neuvostoliiton luomus – ei Venäjän. Hänellä on sellaisen henkilön näkemys ja mentaliteetti, joka kasvoi totalitaarisen järjestelmän ytimessä. Putinin kritiikki Neuvostoliittoa kohtaan kohdistuu sen epäonnistumiseen eikä siihen, että järjestelmä perustui valheisiin ja joukkomurhiin, nimekäs brittiläinen turvallisuuspolitiikan tutkija Edward Lucas toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Kremlin aikeista ei ole epäilystä

Tehdäkseen Venäjästä jälleen suuren Putin on käyttänyt historiaa aseena ja luonut tarinan pahansuovan ulkopuolisen toimijan aiheuttamasta kansallisesta nöyryytyksestä.

– Osuvampaa olisi sanoa, että Neuvostoliiton katastrofaalinen romahdus oli väistämätön, mutta monet Venäjän takaiskuista ovat itse aiheutettuja, Lucas huomauttaa.

Vladimir Putin on myös militarisoinut julkisen keskustelun. Venäjän asevoimat esitetään natsi-Saksan kukistajien perillisinä, ukrainalaiset ja heidän länsimaiset liittolaisensa puolestaan natsien perillisinä, Lucas sanoo.

– Kolmanneksi Putin on tehnyt ydinaseista fetissin. Uhittelevat ja holtittomat puheet herättävät muun maailman huomiota, kuten myös uusien Sarmatiksi, Zirkoniksi ja Avangardiksi nimettyjen mahtiaseiden kehittäminen. Nämä ydintorpedot, mannertenväliset ballistiset ohjukset, hypersooniset raketit ynnä muut ovat kuitenkin useimmiten kaukana todellisuudesta, Lucas toteaa.

Kirjassaan Aron arvioi, että Putin ei ole irrationaalinen, vaan huonosti informoitu. Venäjää kaksi vuosikymmentä johtaneen miehen alaiset eivät enää uskalla haastaa tämän näkemyksiä eivätkä raportoida huonoista uutisista. Tämä on omiaan lisäämään huonojen päätösten todennäköisyyttä.

– Kenenkään ei ole syytä epäillä Kremlin aggressiivisia aikeita. Suurin kysymys koskee kuitenkin lännen puolustuksen ja pelotteen epäonnistumista. Nato-maat ovat monin verroin Venäjää suurempi ja vauraampi kokonaisuus. Putin saavuttaa haluamansa lähinnä siksi, että hän on valmis sietämään kipua, ottamaan riskejä ja valehtelemaan röyhkeästi tekemisistään. Lännen heikkoutena on tahdonvoiman puute, Lucas kiteyttää.