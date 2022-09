”Vladimir Putin on menettänyt Kazakstanin”

– Se oli siinä, (Venäjän presidentti Vladimir) Putin menetti Kazakstanin, toteaa Carnegie-ajatushautomon tutkija Andrei Kolesnikov Twitterissä.

Kolesnikov viittaa Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajevin lausuntoon koskien Venäjän liikekannallepanoa pakenevia miehiä.

Tokajevin mukaan Kazakstaniin on saapunut Venäjältä viime päivien aikana paljon ihmisiä, joista suurin osa on joutunut lähtemään nykyisen toivottoman tilanteen vuoksi. Hän korostaa, että ”meidän on pidettävä heistä huolta ja varmistettava heidän turvallisuutensa”. Kazakstaniin sanotaan saapuneen lähes satatuhatta venäläistä.

Kazakstania pidettiin Venäjän tärkeänä liittolaisena ennen Moskovan aloittamaa laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa, toteaa Carnegie-ajatushautomon tutkija Temur Umarov.

Sittemmin Kazakstan on pyrkinyt irrottautumaan Venäjän otteesta. Umarovin mukaan yksikään Kazakstanin viranomainen ei ole ilmaissut tukeaan presidentti Putinin aloittamalle sodalle Ukrainassa.

Kazakstan on ollut mukana muun muassa Itsenäisten valtioiden yhteisössä, Shanghain yhteistyöjärjestössä ja Euraasian talousunionissa, joiden avulla valtioita on pyritty sitomaan Venäjän vaikutuspiiriin.