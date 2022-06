”Vladimir Putin nolattiin” – Rakoileeko Kremlin rintama?

Eturivin Venäjä-asiantuntija, Johns Hopkinsin yliopiston professori Sergei Radtshenko pitää Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajevin puhetta Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa huomattavasti mielenkiintoisempana kuin Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”harhaisia sekoiluja”.

Radtshenko toteaa Twitterissä Tokajevin suorastaan nolanneen Putinin puheenvuorossaan. Tokajevin puhe löytyy Kremlin sivuilta tämän linkin takaa. Siinä presidentti muun muassa lyttäsi ajatuksen vastapakotteista ja tarjosi Kazakstania ”puskurimarkkinaksi”.

Sergei Radtshenko huomauttaa Kazakstanin presidentin katsovan selvästi, että Kazakstan voisi toimia välittäjänä Venäjän kanssa käytävässä kaupassa ja samalla hyötyä Venäjän itse aiheutetusta eristyksestä. Presidentti suhtautui myös yllättävän jyrkästi Moskovan suunnitelmiin Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden suhteen ja lyttäsi venäläispoliitikkojen puheita Kazakstanista.

– Tokajev pilkkasi DNR:n ja LNR:n [Venäjän perustamat miehitetyn Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat”] mahdollisuuksia itsenäistyä ja totesi, ettei Kazakstan tunnustaisi niitä, Sergei Radtshenko sanoo.

– Tokajev myös nolasi Putinin suomimalla duuman edustajia, jotka olivat esittäneet vaatimuksia Kazakstanin suhteen, hän jatkaa.

Professori arvioikin Tokajevin ”pelaavan viisaasti” vaikeassa tilanteessa.

Venäjä lähetti tammikuussa joukkoja tukahduttamaan ympäri Kazakstania puhjenneita mielenosoituksia. Polttoaineen hinnoista lähteneet ja Tokajevin hallintoa vastaan kääntyneet protestit otettiin tuolloin nopeasti hallintaan ja Tokajevin horjuva hallitus pysyi pystyssä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin sittemmin lyönyt kiilaa liittolaisten välille.

Kassym-Jomart Tokajev on pidättäytynyt tukemasta Venäjän sotaa ja vaatinut osapuolia neuvottelupöytään. Kazakstan ei myöskään ottanut osaa äänestykseen Venäjän hyökkäyksen tuominneesta YK:n päätöslauselmasta. Kazakstanin viranomaiset ovat lisäksi sallineet Ukrainaa tukevia ja Putinin hallintoa vastustavia mielenosoituksia.

Kazakhstan President's Tokayev's speech at SPIEF was actually considerably more interesting than Putin's deranged rambling. The text is on the same page – you have to scroll down: https://t.co/01vBWs2ViX . The key points: 1) Tokayev emphasised Kazakhstan's interest in integration;

4) Tokayev ridiculed the prospect of independence of DNR and LNR, said Kazakhstan would not recognise them; 5) Tokayev lashed out at Duma deputies who had made claims in relation to Kazakhstan, embarrassing Putin. On the whole, he's playing it very smart.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) June 18, 2022