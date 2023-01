Nimekäs ruotsalaistutkija: Vladimir Putin kuuluu vankilaan

Washingtonissa suljettujen ovien takana käymissään keskusteluissa ruotsalainen Venäjä-asiantuntija, tohtori Anders Åslund kertoo havainneensa hämmästyttävän monen pelkäävän Ukrainan voittoa Venäjästä.

– Mikään kuulemistani perusteluista ei käy järkeen. Lännen on annettava Ukrainalle niin paljon aseita kuin se tarvitsee voittaakseen Venäjän, Georgetownin yliopiston dosenttina ja ruotsalaisen Frivärld-ajatushautomon tutkijana toimiva Åslund toteaa The Hill -lehdessä.

– Yksi usein kuulemani argumentti on, että sodan ei saa antaa levitä. Se on totta, mutta sota leviää, jos Venäjä ei häviä. Mikäli Venäjän presidentti Vladimir Putin suinkin sotilaallisesti pystyy, hän marssii ensin Moldovaan ja jatkaa sieltä eteenpäin. Ainoa tapa padota hänen sotaansa on antaa täysi tuki Ukrainalle, Åslund sanoo.

Toinen säännöllisesti toistuva argumentti on hänen mukaansa se, että kaikki sodat päättyvät neuvotteluihin, minkä vuoksi on tärkeää säilyttää suhteet Putiniin.

– Se ei yksinkertaisesti ole totta. Monet sodat päättyvät antautumiseen (toinen maailmansota, Irakin sota), aselepoon (Korean sota, Japanin ja Neuvostoliiton välinen sota) tai vallankumoukseen (Venäjä ensimmäisessä maailmansodassa). Putinia olisi kohdeltava sotarikollisena Adolf Hitlerin tai Saddam Husseinin tavoin, sillä sitä hän on. Harva esitti neuvotteluja heidän kanssaan.

Ehdotukset, joiden mukaan Ukrainan kannattaisi luovuttaa joitakin alueita Venäjälle Putinin rauhoittamiseksi, ovat Åslundin mielestä kestämättömiä, koska Putin haluaa alistaa koko Ukrainan.

Kaikki myönnytykset Putinille merkitsisivät korkeintaan hengähdystaukoa, jonka aikana Venäjä valmistautuisi hyökkäämään uudelleen Ukrainaa vastaan. Myös tästä syystä Venäjä on Åslundin mukaan välttämätöntä lyödä. Moni tuntuu kuitenkin kantavan huolta siitä, mitä Putin tekee, jos Venäjä häviää.

– Tämän kysymyksen esittäjät eivät selvästikään ymmärrä, että Venäjän koko asevoimat ovat sidottuina Ukrainaan ja saavat siellä päihinsä. Lyödyllä Putinilla ei ole paljon tehtävissä. Vaara muodostuu siitä, jos Putinia ei voiteta, Åslund sanoo.

– On hyvin epätodennäköistä, että Putin käyttäisi ydinaseita, sillä se tarkoittaisi sekä hänen että hänen kenraaliensa kuolemaa. On syytä muistaa, että Hitler ei missään vaiheessa turvautunut moniin kemiallisiin aseisiinsa, koska hän ei nähnyt, miten ne voisivat häntä auttaa. Sen sijaan hän teki itsemurhan, Åslund toteaa.

– Jotkut pelkäävät Venäjän epävakautta ja haluavat pitää Putinin vallassa takaamassa maan vakauden. Putin on kuitenkin osoittautunut kansainvälisen epävakauden ja Venäjän kleptokraattisen itsevaltiuden tuottajaksi. Ei sellaista hallintoa pidä tukea. Miten kukaan voi kannattaa Putinin harjoittamaa hirvittävää venäläisten sortoa? Putin kuuluu vankilaan, ruotsalaistutkija kiteyttää.