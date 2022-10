Vladimir Putin kutsui turvaneuvoston koolle, Venäjän senaatti ylimääräiseen kokoukseen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut maansa vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston koolle tänään. Kyseessä on toukokuun jälkeen ensimmäinen kerta kun turvallisuusneuvosto kokoontuu laajassa kokoonpanossa.

Venäjän liittoneuvosto eli senaatti järjestää puolestaan Venäjän medioiden mukaan ylimääräisen kokouksen alkuillasta. Sen uskotaan liittyvän turvallisuusneuvoston kokoukseen.

Turvallisuusneuvoston kokouksen asialistalla on mediatietojen perusteella ”muuttoliikkeen kansalliselle turvallisuudelle aiheuttamien uhkien neutralisointi” sekä muuttoliikkeen sääntely.

Moskovan taannoinen päätös liikekannallepanosta on saanut sadattuhannet venäläiset pakenemaan maasta, ja Venäjällä on uumoiltu, että Kreml saattaa jopa julistaa sotatilan ja sulkea maan rajat. Venäjä on myös järjestellyt viime aikoina miehitettyjen Ukrainan alueiden väestön pakkosiirtoja.

Putin is holding a security council meeting today. Then the federation council is meeting for an unusual early evening session. Both could signal big things afoot. Or not! — Andrew Roth (@Andrew__Roth) October 19, 2022