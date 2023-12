”Vladimir Putin iskee Naton heikkoon kohtaan Balkanilla”

Tapa, jolla Venäjän johtaja Vladimir Putin kommentoi Balkania suora linja -mediashow’ssaan torstaina, on jäänyt Ivana Stradnerin mielestä liian vähälle huomiolle lännessä.

– Uskon vakaasti juuri sodan kynnyksen alittavan konfliktin kiihtyvän alueella ensi vuonna – niin, että se ei laukaise ulkovaltojen väliintuloa, mutta on riittävän merkittävä horjuttaakseen länttä, yhdysvaltalaisessa Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomossa työskentelevä Stradner kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Kun keskustelen ulkomaisten tutkijoiden ja poliittisia linjauksia muotoilevien henkilöiden kanssa, moni luulee, että konflikti ei ole mahdollinen. No, Serbian ja Venäjän ei tarvitse käyttää tavanomaisia sotilaallisia keinoja panssarivaunuineen ja hävittäjineen, sillä puolisotilaalliset ryhmät tekevät työn niiden puolesta. Tätä moni lännessä ei ymmärrä, hän toteaa.

Putinin tavoitteena on hänen mukaansa osoittaa, että Nato on todellisuudessa pelkkä paperitiikeri, ja otollisin tilaisuus siihen tarjoutuu juuri Balkanilla.

– Muutama kuukausi sitten yli 30 Naton rauhanturvaajaa loukkaantui yhteenotoissa Kosovossa. Mitä Nato teki? Ei mitään – juuri kuten Moskovassa ja Belgradissa oli toivottukin.

Putinin kanssa veljeilevä Serbian presidentti Aleksandar Vučić hyötyy Stradnerin mukaan poliittisesti sekasorrosta Balkanilla, sillä se oikeuttaa hänen pysymisensä vallassa. Vučić kykenee hänen mukaansa kiihdyttämään ja liennyttämään tilannetta kiristääkseen länttä ja esiintyäkseen alueellisen vakauden takuumiehenä.

Se, että Putin ja Vučić voivat mellastaa Balkanilla varsin vapaasti Naton ja EU:n puuttumatta asiaan, saattaa kuulostaa omituiselta, Stradner toteaa.

– No. älkää unohtako, että 90-luvulla oli yksinapainen hetki, kun Venäjä ja Kiina olivat heikkoja. Siitä huolimatta länsi oli useiden vuosien ajan haluton palauttamaan [Serbian presidentti Slobodan] Milosevicia ruotuun. Entä nyt? Viimeinen asia, jota länsi kaipaa, on uusi rintama – ja Putin tietää sen, Balkanilla itsekin kasvanut Stradner sanoo.

– Monet läntiset poliitikot ovat tavattoman sinisilmäisiä eivätkä ymmärrä petollista käytöstä. Monet alueella toimivat diplomaatit eivät halua haastaa vallitsevaa tilannetta, koska riskien välttely on byrokratian näkökulmasta palkitsevaa. Juuri tämä on Moskovan voimavara.

I just watched Putin’s discussion related to the Balkans from this morning…

I firmly believe that a conflict just below the threshold of war will intensify next year in the region… so it doesn’t trigger foreign intervention but it’s powerful enough to undermine the West. 🧵 1/

— Ivana Stradner 🇺🇸🇺🇦 (@ivanastradner) December 14, 2023