”Vladimir Putin epäonnistuu” – Venäjä vallannut vain 1,5 prosenttia lisää Ukrainan alueesta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotaretki Ukrainassa epäonnistuu, arvioivat asiantuntijat Frederick W. Kagan ja Kimberly Kagan.

Heidän mukaansa Yhdysvaltojen väitetty painostus Ukrainaa kohtaan alueellisten myönnytysten ja nopean rauhan tekemiseksi rohkaisee Putinia jatkamaan taistelua ja pidättäytymään kestävän rauhan kannalta välttämättömistä kompromisseista.

– Ukrainan puolustus on osoittautumassa kestäväksi, ja Venäjän hyökkäystoimet ovat vaikeuksissa. Tätä sotaa ei saada loppumaan pelastamalla Putin epäonnistuneelta sotaretkeltä, vaan auttamalla Ukrainaa, jotta sotaretki epäonnistuisi nopeammin, kaksikko kirjoittaa Washington Postin mielipidekirjoituksessa.

Frederick W. Kagan on American Enterprise Institute -ajatushautomon Critical Threats Projectin johtaja. Kimberly Kagan on Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon perustaja ja puheenjohtaja.

Ukrainan asevoimat on taistellut yli neljän vuotta raa’an hyökkäyssodan aloittanutta Venäjää vastaan. Ukraina on onnistunut pitämään venäläisten etenemisen marginaalisella tasolla aiheuttaen samalla hyökkääjälle valtavia miehistö- ja kalustotappioita sekä talousongelmia.

Vaikka tämä talvi on ollut erityisen vaikea Ukrainan siviileille Venäjän sähköverkkoon tekemien hyökkäysten vuoksi, rintamalinjat ovat pysyneet vakaina.

– Kremlin väitteet siitä, että Venäjän joukot ovat murtautumassa Donetskin alueen – tai muiden alueiden – linnoitettujen kaupunkien puolustusten läpi ja valtaamassa ne, ovat pelkkää uhoamista, Frederick W. Kagan ja Kimberly Kagan sanovat.

ISW-ajatushautomon keräämät ja analysoimat tiedot vahvistavat tämän.

– Ja sotilasjohtajat, joiden kanssa puhuimme äskettäisellä Ukrainan-matkallamme, olivat yhä varmempia siitä, että he pystyvät pitämään venäläiset aisoissa niin kauan kuin länsimainen apu jatkuu, kaksikko kertoo.

”Ukrainan linjat eivät murru”

Frederick W. Kaganin ja Kimberly Kaganin mukaan Venäjä hallitsee tällä hetkellä noin 19,4 prosenttia Ukrainan alueesta. Venäjä miehitti noin seitsemän prosenttia Ukrainasta vuonna 2014 alkaneessa sodan ensimmäisessä vaiheessa.

Täysimittaisen hyökkäyksen alkuvaiheessa vuonna 2022 Venäjän hallussa oli enimmillään noin 26,8 prosenttia Ukrainan alueesta. Ukrainan vastahyökkäysten jälkeen osuus pieneni marraskuuhun 2022 mennessä noin 17,9 prosenttiin.

Sen jälkeen Venäjä on onnistunut valtaamaan lisää vain noin 1,5 prosenttia Ukrainan alueesta. Samalla Venäjän tappioiden arvioidaan nousseen yli miljoonaan kaatuneeseen ja haavoittuneeseen.

Ukrainan joukot ovat myös kyenneet viime kuukausina paikallisiin vastahyökkäyksiin. Viime syksystä lähtien ukrainalaiset ovat työntäneet venäläisjoukkoja takaisin joillakin rintamalohkoilla ja vapauttaneet esimerkiksi Kupjanskin kaupungin Harkovan alueella.

Lisäksi Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin taktisesti tärkeitä asemia Zaporižžjan ja Dnipropetrovskin alueilla.

– Mikään keräämissämme tiedoissa ei tue Venäjän väitteitä siitä, että Ukrainan linjat olisivat murtumassa, asiantuntijat korostavat.

Suoraan ukrainalaisten kanssa puhuminen korostaa tätä entisestään.

– Ukrainan asevoimat ovat estäneet Venäjän joukkoja saavuttamasta syys- ja talvihyökkäyksensä aikana merkittäviä voittoja. Ukrainalaiset komentajat huomauttivat aivan oikein, että suurin osa näistä saavutuksista oli tyhjiä peltoja ja pieniä kyliä, eivät suuria kaupunkeja tai linnoitettuja asemia.

Ukraina on lisäksi kehittänyt rintamalle niin sanotun droonimuurin, jonka tarkoitus on hidastaa Venäjän hyökkäyksiä ja heikentää hyökkääjän miesylivoimasta koituvaa etua. Samalla Ukraina on lisännyt pitkän kantaman iskuja Venäjän kohteisiin drooneilla sekä uudella kotimaisella risteilyohjuksella.