”Vladimir Putin ei halua lietsoa paniikkia” – Kremlin selitykset alkavat loppua

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Kremlin on entistä vaikeampaa selittää kansalleen, miksi Ukrainan ”erikoisoperaatio” ei suju halutulla tavalla, toteaa King’s College -yliopiston sotatieteiden emeritusprofessori Lawrence Freedman.

Venäjän laaja-alainen hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo reilusti yli vuoden verran. Putin on ollut hyvin vaitonainen viimeaikaisista takaiskuista ja antanut vain ympäripyöreitä lausuntoja.

Putinin ilmoitettua hyökkäyksestä helmikuussa 2022 hän varoitti, että niille maille, jotka yrittävät puuttua hänen joukkojensa toimintaan, koituu välittömiä ja ennennäkemättömiä seurauksia.

Tämä otettiin länsimaissa vakavasti. Länsi on tukenut Ukrainaa aseellisesti koko ajan voimakkaammin, vaikka sodan leviämisen ja kärjistymisen pelko painaa mieliä edelleen. Tilanne ei ole kuitenkaan toistaiseksi eskaloitunut, vaikka Moskova on esittänyt kovia uhkauksia joka kerta, kun Ukrainalle on toimitettu raskaampia ja kehittyneempiä asejärjestelmiä.

Moskova on asettanut kaksi tiukkaan vedettyä punaista viivaa – Nato-maiden joukot eivät saa osallistua suoraan sotatoimiin, eikä Venäjän alueelle saa tehdä hyökkäyksiä.

– Ukraina on noudattanut tätä rajoitusta. Esimerkiksi Iso-Britannialta saatuja Storm Shadow -ohjuksia on käytetty tehokkaasti sotilaskohteita vastaan miehitetyillä alueilla, mutta ei Venäjällä, Lawrence Freedman kirjoittaa blogialustallaan.

– Mutta se ei tarkoita sitä, että Venäjä on säästynyt hyökkäyksiltä omalla maaperällään. Sodan alusta alkaen öljylaitoksilla on tapahtunut sabotaasia ja selittämättömiä tulipaloja, joista kukaan ei ole ottanut vastuuta. Myös Venäjää ja miehitettyä Krimin niemimaata yhdistävää Kertshinsalmen siltaa ja niemimaalla sijaitsevia lentotukikohtia vastaan on hyökätty.

Viime aikoina hyökkäyksiä Venäjän alueelle on tehostettu – Moskovaan tehdyt lennokkihyökkäykset ja venäläiskapinallisiksi itseään luonnehtivien aseistettujen ryhmien hyökkäykset Ukrainan puolelta rajan yli Venäjän Belgorodin alueelle.

– Ukraina käyttää samoja tekniikoita kuin Venäjä kiistäessään syyllisyytensä ja nauttiessaan samalla Venäjän ahdingosta, vaikka hyökkäykset eivät olisi voineet tapahtua ilman Ukrainan suostumusta, Freedman sanoo.

– Näillä on todellista strategista arvoa Venäjän puolustussuunnitelmien sekoittamisessa ja päätöksentekijöiden nolaamisessa. Venäläispäättäjät eivät halua myöntää menettäneensä aloitetta taistelukentällä.

Lawrence Freedmanin mukaan Kremlin ulostulot ovat vaimentuneet, koska useimmat venäläiset ovat epävarmoja siitä, mitä parhaillaan tapahtuu.

– Putin sanoo nykyään julkisuudessa vähän ja puhuu vain arkipäiväisistä asioista. Hän joutui vastaamaan Moskovaan tehtyyn lennokkihyökkäykseen, mutta sanoi vain, että ”ilmapuolustus oli toiminut tyydyttävästi. Hänen propagandistinsa toistelevat ainoastaan, että kaikki on hyvin ja että ukrainalaiset kärsivät toinen toistaan pahempia tappioita, kun taas Venäjän joukot selviävät kaikista haasteista.

Hyvät lähteet Moskovassa omaava politiikan tutkija Tatjana Stanovaja luonnehtii Carnegie Endowment for International Piece -ajatushautomon kirjoituksessaan tilannetta seuraavanlaisesti:

– Muutamassa kuukaudessa näytti siltä, että Kremlin punaisia viivoja ei ollut joko koskaan olemassa tai niistä oli tullut erittäin liikkuvia. Viranomaisten reaktio oli joka kerta suurin piirtein sama: vähätellään tapahtuman merkitystä, esitetään Venäjä uhrina ja epäpolitisoidaan ongelma – kaikki ilman Putinin julkista osallistumista, hän toteaa.

Freedman korostaa, että niin kauan kuin Putin ei panikoi, kaikkien muiden on pysyttävä rauhallisena.

– Putin ei uskalla antaa vaikutelmaa paniikista, koska se vihjaisi hänen kansalleen, että sotilaallinen erikoisoperaatio ei suju niin hyvin kuin ihmisten on annettu ymmärtää. Tappiot ja vastoinkäymiset voidaan selittää sillä, että Venäjällä on nyt vastassaan (Kremlin propagandan mukaisesti) Nato eikä vain Ukraina. Samalla ei kuitenkaan selitetä, kuinka maailman mahtavin liittouma voidaan kukistaa.

