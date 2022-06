Vjatsheslav Molotovin lapsenlapsi: Isoisäni ylistäisi Vladimir Putinia

Neuvostoliiton pahamaineisen ulkoministerin Vjatsheslav Molotovin lapsenlapsen Vjatsheslav Nikonovin mukaan hänen isoisänsä ylistäisi Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Nikonov on Putinin valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja, joka johtaa duumassa opetus- ja tiedevaliokuntaa.

Häneltä kysyttiin Kp.ru-uutissivuston haastattelussa, ylistäisikö hänen isoisänsä Putinia helmikuun 24. päivän vuoksi. Venäjä aloitti tuolloin hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

– Todennäköisesti, kyllä. Minä olisin ylistänyt, Nikonov vastaa.

Nikonovin mukaan Vjatsheslav Molotoville valtion itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset, alueellisten rajojen asettaminen ja perinteisten venäläisten etujen puolustaminen olivat erittäin tärkeitä.

– Hän teki paljon töitä varmistaakseen, että Neuvostoliitolla oli omat rajansa. Ja Ukraina oli tietysti osa näitä rajoja, Nikonov toteaa toistaen jo tutuksi tullutta Venäjän sotapropagandaa.

Nikonov kertoo lisäksi Kremlin retoriikkaa seuraten, että Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa etenee ”erittäin hyvin”.

Vjatsheslav Molotov oli neuvostoliittolainen poliitikko ja diplomaatti. Hänet tunnetaan erityisesti Natsi-Saksan ulkoministerin Joachim von Ribbentropin kanssa vuonna 1939 allekirjoittamasta hyökkäämättömyyssopimuksesta, jota kutsutaan Molotov–Ribbentrop-sopimukseksi.

