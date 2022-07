Virus muuttuu nyt nopeasti: Myytti lievästä taudista murtui

Koronaviruksen nopea muuntumistahti on vaikeuttanut monissa maissa terveysviranomaisten ennakointikykyä ja esimerkiksi uusien tehosterokotteiden suunnittelua.

Yhdysvalloissa uusi BA.5-viruskanta nousi lähes nollasta valtavirukseksi vain kahdeksan viikon aikana. Herkästi leviävä omikronin alavariantti on nostanut sairaalahoidon tarvetta ja kuormittanut teho-osastoja eri puolilla maata.

Lääkevirasto FDA:n mukaan syksyllä annettavat tehosterokotteet on päivitettävä tuoreimpia eli BA.4- ja BA.5-viruskantoja vastaan. Haasteena on, että tilanne voi muuttua loppukesän ja alkusyksyn aikana.

– Vaikka virus on vain nanometrien kokoinen, niin se on yllättävän ovela. Yritämme tehdä päätöksiä parhaiden arvioidemme pohjalta, FDA:n rokotejohtaja Peter Marks sanoo New York Times -lehdelle.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että BA.5-kanta aiheuttaisi aiempaa vakavampaa taudinkuvaa. Tutkijoiden mukaan viimeaikaiset tiedot murtavat joka tapauksessa uskomuksen, jonka mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti olisi muuttumassa jatkuvasti lievemmäksi.

Uusien muunnosten uskotaan kehittyvän todennäköisimmin omikronin pohjalta eikä esimerkiksi aiemmista viruskannoista. Fred Hutchinson -tutkimuslaitoksen asiantuntija Jesse Bloom uskoo päivitettyjen rokotteiden osoittautuvan kaikesta huolimatta tehokkaiksi.

– Jos muunnokset ovat BA.2:n, BA.4:n tai BA.5:n seuraajia tai läheisiä sukulaisia, niin FDA:n linjausten mukaiset tehosteet tepsivät niihin todennäköisesti paljon paremmin kuin nykyiset rokotteet, vaikka sopivuus ei olisi täydellinen, Bloom toteaa.

Bernin yliopiston epidemiologi Emma Hodcroft huomauttaa omikronin kehityksen poikkeavan aiemmista viruskannoista. Deltamuunnos ei tuottanut menestyneitä seuraajia, mutta omikronin uudet versiot ovat aiheuttaneet uusia tartunta-aaltoja.

– Tämä viittaa siihen, että omikron on saavuttanut huippunsa, ja että tulevat muutokset olisivat pienempiä, Emma Hodcroft sanoo.