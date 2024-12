Virosta kuittaillaan: Venäjä ei pärjää ”isojen poikien peleissä”

Venäjä on alkanut evakuoida joukkojaan ja kalustoaan Syyriasta presidentti Bashar al-Assadin hallinnon romahduksen jälkeen.

Venäjän liittolaisen kaatuminen on asiantuntijoiden mukaan nöyryyttävää Kremlille ja osoittaa sen heikkoutta.

Tätä mieltä on myös virolainen kenraalimajuri evp. Neeme Väli.

Väli arvioi yleisradio ERR:lle, että Syyriaa tukemalla Venäjä on halunnut luoda mainetta globaalina vaikuttajana ja suurvaltana. Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen on näin ollen ikävä takaisku Kremlin arvovallalle muun maailman silmissä.

Virolaiskenraali kuittailee, että Venäjä ei pärjää ”isojen poikien peleissä”.

– Venäjä on astunut itse asettamaansa ansaan – kun (Venäjä) ei ole vieläkään globaali valta ja kapasiteettia on vain alueellisessa mittakaavassa, niin jos yrität pelata isojen poikien isoa peliä, tämä bluffi ei enää jossain vaiheessa toimia. Näin on nyt tapahtunut Syyriassa, Väli toteaa.