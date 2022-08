Viroon kohdistui suurin kyberhyökkäys 15 vuoteen

Viron talous- ja viestintäministeriön viestiyhteyksistä ja valtion tietojärjestelmistä vastaava alivaltiosihteeri eli Viron valtion IT-johtaja (CIO) Luukas Ilves kertoo Twitterissä maan joutuneen 17. elokuuta kyberhyökkäyksen kohteeksi.

– Eilen Viroon kohdistuivat laajimmat kyberhyökkäykset sitten vuoden 2007. Yritettyjen palvelunestohyökkäysten kohteena olivat eri julkisen ja yksityisen sektorin toimijat.

Keväällä 2007 neuvostoaikaisen Pronssisoturi-patsaan siirtämisen myötä venäläiset kohdistivat historiallisen laajan kyberhyökkäyksen koko Viroa vastaan valtion ylimmistä toimielimistä sanomalehtiin ja pankkeihin. Luukas Ilveksen isä Toomas Hendrik Ilves oli tuolloin Viron tasavallan presidentti.

Viron hallitus poisti toissapäivänä Narvasta neuvostoaikaiset muistomerkit, joista suurin oli vuonna 1970 jalustalleen asetettu T-34-panssarivaunu, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

– Hyökkäykset olivat tuloksettomia. e-Estonia toimii ja pyörii. Palveluita ei häiritty lukuun ottamatta joitain lyhyitä ja pieniä poikkeuksia. Internet-sivut pysyivät täysin toiminnassa koko päivän ajan. Hyökkäys sujui Virossa käytännössä huomaamatta, kirjoittaa Luukas.

e-Estonia (eli e-Eesti tai e-Viro) tarkoittaa koko Viron digitaalista valtiota ja yhteiskuntaa. Kaikki yhteiskunnan palvelut ovat saatavissa samasta sähköisestä järjestelmästä, joka toimii henkilökortin avulla.

– Kiitos ja kunnia tiimeille, jotka työllään pitivät e-Estonian valot päällä, erityisesti valtion tietojärjestelmävirasto (RIA), Zone Media, valtiovarainministeriön tietoteknologiakeskus (RMIT) ja kaikki muut kumppanit, jotka heitä tässä auttoivat, kiittelee Ilves ja toteaa:

– Valtion IT-johtajana nukun yöni hyvin.

The attacks were ineffective. E-Estonia is up and running. Services were not disrupted. With some brief and minor exceptions, websites remained fully available throughout the day. The attack has gone largely unnoticed in Estonia. (2/4)

— Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022