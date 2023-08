Viron ulkoministeri: Vladimir Putin pitää saattaa oikeuden eteen

Viron ulkoministeri Margus Tsahknan mukaan Ukrainan sotaan ei ole näköpiirissä nopeaa tai helppoa ratkaisua.

– Nykyinen viestintä näyttää olevan sellaista, että Ukrainan sota on jossain määrin muuttunut sotaelokuvaksi, johon odotetaan onnellista loppua. Mutta puhumme todellisesta sodasta, jossa tuhansia ihmisiä kuolee, kansanmurha tapahtuu, lapsia karkotetaan. Tämä ei ole sotaelokuva, Tsahkna sanoo virolaisen Postimees -lehden haastattelussa.

Ulkoministeri ei halua kommentoida Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kansliapäällikkö Stian Jenssen arviota, jonka mukaan Ukrainan jäsenyys puolustusliitto Natossa voi edellyttää alueluovutuksia Venäjälle.

Viron linja ei Tsahknan mukaan ole muuttunut lainkaan.

– Kantamme on hyvin selvä: alueellinen koskemattomuus, Ukrainan on voitettava tämä sota, ja annamme tukea niin kauan kuin sitä tarvitaan. Samoin koko Venäjän johto ja varsinkin (Vladimir Putin) on saatettava oikeuden eteen hyökkäysrikoksista, hän sanoo.

Ulkoministerin mukaan Venäjä täytyy nujertaa kunnolla, jotta haluja tuleviin hyökkäyksiin ei enää tule. Myös pakotepolitiikkaa on hänen mukaansa jatkettava.

– Nämä kannat ovat Virossa hyvin selvät, eikä tässä ole muutosta.