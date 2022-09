Viron tiedustelu: Aktiivinen sota loppuu kahden kuukauden päästä

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen päällikkö Margo Grosberg uskoo, että aktiiviset vihollisuudet Ukrainassa päättyvät 7-9 viikossa, uutissivusto Flash kertoo Twitterissä.

– Kuten sanoin viime viikolla, riippuen siitä, milloin sää muuttuu huonoksi, menee noin 7-9 viikkoa kaiken vihollisen aktiivisen toiminnan lopettamiseksi. Sen jälkeen tulemme puhumaan ”staattisesta sodankäynnistä”, jollaista olemme nähneet Donetskin ja Luhanskin alueilla keväästä asti, Grosberg sanoi.

Samalla Ukrainan joukkojen onnistumiset Hersonin alueella ja kasvavat hyökkäykset vähentävät Grosbergin mukaan miehitysjoukkojen kykyä järjestää alueilla minkäänlaista ”kansanäänestystä” Venäjään liittymisestä.

