Viron teille ilmestyi autoja Kreml-mielisillä teippauksilla

Viimeisten viikojen aikana Tallinnassa ja muualla Virossa on havaittu liikenteessä kymmeniä autoja, joihin on teipattu teksti ”Я русский” eli suomeksi olen venäläinen. Asiasta kertoo Postimees.

Sosiaalisessa mediassa teippaukset ovat herättäneet raivoa. Eräs autoista oli pysäköity jopa Viron parlamentin edustalle.

Monien mielestä iskulauseita liimailevat venäläisvähemmistöön kuuluvat kansalaiset osoittavat teippauksillaan tukea Venäjän diktaattori Vladimir Putinin hyökkäykselle Ukrainaan.

Kreml-mieliset teippaukset ovat lisänneet jännitteitä virolaisten ja venäläisten välillä.

Poliisi- ja rajavartiolaitoksen liikennevalvontaosaston päällikkö Taavi Kirss kertoo Postimees -lehdelle, että kadulle pysäköity teipattu auto provosoi konfliktin Tallinnan Lasnamäen kaupunginosassa.

– Kun auto nähtiin, kerrostalon ikkunaan ripustettiin Ukrainan lippu. Tämän jälkeen joukkio ihmisiä alkoi heitellä kiviä kerrostaloon ikkunaan, Kirss kuvaa tilannetta.

Paikalle saapunut poliisi käski auton omistaja poistamaan provosoivan teippauksen.

– Tavoitteenamme on ehkäistä konflikteja ja estää vahingoittumisen riski omaisuudelle. Keskustelemme ihmisten kanssa ja selvitämme, minkä takia he laittavat tällaisen viestin autoon. Selitämme, että tällaiset viestit ovat provosoivia ja aiheuttavat ristiriitoja, joten kuljettajan on poistettava ne itse, Kirss kertoo.

Ilmiö autojen teippaamisesta on levinnyt Virosta Latviaan.

Latvian turvallisuuspalvelu (VDD) muistutti Postimees -lehden mukaan, että vaikka iskulauseet eivät suoraan ylistäisi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ne voivat kuitenkin viitata epäsuorasti sen tukemiseen ja ylistykseen.

– VDD:n tiedossa ei kuitenkaan ole viitteitä tarkoituksellisen organisoidusta toiminnasta, turvallisuuspalvelu kertoo.