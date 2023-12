Viron suurlähettiläs: Itärajan täyssulku on tärkeä käännekohta

Viron Suomen suurlähettiläs Sven Sakkov pitää Suomen päätöstä sulkea itäraja käännekohtana suomalaiselle yhteiskunnalle ja perinteiselle varovaisuudelle itänaapurin suhteen, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Sakkovin mukaan Suomen Venäjä-politiikka on ollut varovaista ja maltillista, ja tällaista politiikkaa on pidetty suorastaan itseisarvona.

– Nyt näemme, että Suomen valtio kykenee tekemään vahvoja ja nopeita päätöksiä, Sakkov kehuu.

Suomalaisten parissa tuki rajan sulkemiselle on ollut vahvaa. Vastustusta on taas tullut etenkin suomenvenäläisiltä, joiden matkustaminen on vaikeutunut rajasulkujen seurauksena.

Sakkov huomauttaa Suomessa jääneen lähes täysin huomaamatta, että rajasulku osui talvisodan alkamisen vuosipäivälle. Talvisodan perintö näkyy suurlähettilään mukaan edelleen muun muassa Suomen suhtautumisessa Ukrainan sotaan.

– Se johti suomalaisessa yhteiskunnassa yhteiseen ja erittäin selvään lähestymistapaan Venäjän hyökkäyssotaa kohtaan. [Suomalaisille] se on henkilökohtaista, koska [Ukrainan sodassa] on kaikuja historiasta, Sakkov arvelee.

Myös rajasuluissa nähtiin Sakkovin mukaan samankaltainen tilanne. Venäjä painosti Suomea, mutta Suomi ei taipunut paineen alla.

Suurlähettiläs ei usko, että Suomen ulkopolitiikassa tullaan näkemään paluuta entisen kaltaisiin Venäjä-suhteisiin.

– Näkyvissä ei ole, että Suomen asenne Venäjää kohtaan muuttuisi lähitulevaisuudessa, Sakkov tiivistää.