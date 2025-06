Viron suurlähettiläältä tiukka viesti Vladimir Putinin ymmärtäjille

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuoreita Pietarin talousfoorumilla antamia kommentteja.

Putin muun muassa totesi, että hän pitää venäläisiä ja ukrainalaisia yhtenä kansana, ja siinä mielessä koko Ukraina on Venäjän. Putin ei myöskään sulkenut pois mahdollisuutta, että Venäjä voisi hyökätä Pohjois-Ukrainassa sijaitsevaan Sumyn kaupunkiin.

Venäjän presidentti antoi myös kylmäävän linjauksen maan rajoista.

– Meillä on vanha sääntö. Minne tahansa venäläinen sotilas astuukin, se on meidän, Putin tiivisti.

Suurlähettiläs osoittaakin Putinin sanat suoraan ihmisille, jotka edelleen ajattelevat Putinin tahtovan lopettaa sodan.

– Mikäli jotkut teistä ovat eläneet illuusiossa, että Putin haluaa rauhaa, Sakkov muistuttaa.

Sakkov on toiminut Viron Suomen-suurlähettiläänä vuodesta 2020 lähtien. Hänen on määrä jättää suurlähettilään virkansa heinäkuun lopussa.

