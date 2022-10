Viron suojelupoliisi järjesti Venäjälle menossa olleet lennokit Ukrainalle

Viron suojelupoliisi kertoo lähettäneensä takavarikoidut Venäjälle menossa olevat drone-lennokit Ukrainaan.

Suojelupoliisin takavarikoimat drone-lennokit olivat Viron ja Venäjän kaksoiskansalaisen lähettämiä, ja ne oli tarkoitettu lahjoitettavaksi Venäjälle hyökkäystä varten. Lähetys ei koskaan kulkeutunut perille, sillä lennokit takavarikoitiin rajalla.

Sosiaalisessa mediassa julkaistun kuvan perusteella kyse oli kiinalaisista DJI Mini 2 -lennokeista.

Takavarikoinnin jälkeen suojelupoliisi päätti toimittaa lennokit Ukrainan armeijan käyttöön.

– No, nämä dronet pääsivät silti Ukrainaan. Mutta oikealle puolelle taistelurintamaa, Viron suojelupoliisi kommentoi Twitterissä.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom

— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022