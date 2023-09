Viron sisäministeri haluaa takavarikoida Venäjälle rekisteröidyt autot

Viron sisäministeri Lauri Läänemets kannattaa kaikkien Venäjälle rekisteröityjen ajoneuvojen takavarikointia, uutisoi ERR.

Viro kielsi jo keskiviikosta alkaen venäläisautolta pääsyn maahan, mutta maassa tällä hetkellä sijaitsevat autot saavat toistaiseksi poistua maasta joko Venäjälle tai muualle EU:hun.

Läänemets huomauttaa, että Euroopan komission tulkinnan mukaan autot tulisi takavarikoida. Venäläisautojen liikkumisen salliminen rajojen yli voitaisiin tulkita pakotteiden alaisten tuotteiden kuljetukseksi.

– Kantani on, että pakotteita on noudatettava ja nämä autot tulisi takavarikoida. Mielestäni meidän tulisi toimia näin, Läänemets linjaa.

Viron hallitus ei ole vielä virallisesti keskustellut asiasta, sillä se odottaa lausuntoa maan tulli- ja verovirastolta. Tämän jälkeen asiasta voidaan tehdä poliittinen päätös.

Läänemetsin mukaan on kyseenalaista, että Venäjälle rekisteröityjä autoja ylipäätään käytetään Virossa. Ongelmallista on myös, että virolaisilla on Venäjälle rekisteröityjä ajoneuvoja.

– Voi olla, että [autojen rekisteröimisellä Venäjälle] saattaa olla hyvä syy, mutta käytännössä näiden autojen ei tulisi olla täällä. Olisi hyvä, jos verot ja autovakuutusmaksut maksettaisiin Viroon, jos autoilla kerran ajetaan täällä, Läänemets kommentoi.

Suomessa Venäjälle rekisteröityjen ajoneuvojen maahantulokieltoa ei ole otettu käyttöön. Viron ulkoministeri Margus Tsahkna onkin vedonnut Suomeen, että kielto saataisiin voimaan myös Suomessa. Toistaiseksi kielto on otettu käyttöön Baltian maissa ja Puolassa.

– Suomi täsmentää vielä kantaansa ja pohtii, kuinka se tehdään. Henkilökohtaisesti toivon, että näemme jonkin ajan kuluttua sen, kuinka Euroopan komission suositukset ovat toteutuneet, Tsakhna sanoo.