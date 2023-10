Viron puolustusministeri kaasuputkesta Verkkouutisille: Venäjä on valmis käyttämään viestejämme edukseen

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur korostaa Verkkouutisten haastattelussa Riiassa Naton reagoineen jo Suomenlahden tapahtumiin. Itämerelle on sijoitettu lisää sota-aluksia ja merivalvontaa on tehostettu. Hänen mukaansa kyse on todellisista askeleista.

Pevkur muistuttaa myös Venäjän mahdollisista vastatoimista. Hän puhuu ”viesteistä”.

– Meidän toimiemme on oltava oikeasuhtaisia. Ennen kuin ketään osoitetaan sormella, meidän on oltava hyvin selvillä siitä, että jokaisella viestillä on seurauksensa, Hanno Pevkur sanoo.

– Venäjä on valmis käyttämään jokaista viestiä omaksi edukseen, Pevkur jatkaa.

Suomella, Virolla ja Latvialla näyttää olevan tällä hetkellä hieman eriäviä näkemyksiä syyllisen nimeämisestä ja strategisesta viestinnästä.

Latvian ulkoministeri Krisjanis Karins sanoi tänään Verkkouutisille, että mikäli Venäjän syyllistymisestä Suomenlahden kaasuputken ja tietoliikennekaapelien sabotaasiin saataisiin todisteet, olisi kyse vähintään Naton neljännen artiklan asiasta.

Siinä käsitellään turvallisuuskonsultaatioita. Artiklan mukaan jäsenvaltio voi tuoda asian Naton neuvoston käsittelyyn, kun on kyse tilanteesta, jossa se katsoo alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen itsenäisyytensä tai turvallisuutensa olevan uhattuna.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur. / LEHTIKUVA / AFP / STEFANI REYNOLDS

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puolestaan sanonut, että syyllinen nimetään, jos todisteet saadaan. Viron puolustusministeri Hanno Pevkur ei taas suostu spekuloimaan asialla lainkaan.

– Emme halua asettaa minkäänlaisia paineita tutkinnalle. Annetaan tutkijoiden tehdä työnsä, hän toteaa.

Pevkur arvioi, että syyllistä on todennäköisesti vaikea osoittaa.

– Toivotaan, että he [tutkijat] pystyvät saamaan kokoon niin paljon todisteita kuin mahdollista. Pohditaan seurauksia sitten sen perusteella, hän jatkaa.

Suomenlahden tapauksen jälkeen esillä on ollut varsin jyrkkiä toimia. Latvian presidentti Edgars Rinkevics väläytti eilen jopa Itämeren sulkemista. Ulkoministeri Krisjanis Karins selvitti myöhemmin Verkkouutisille, että kyse oli presidentin keskustelunavauksesta, josta ei oltu puhuttu maan hallituksessa tai liittolaisten kanssa.

– Tällainen kommentti kuitenkin luo keskustelua, ja tämä on erittäin hyvä asia. Meidän on ajateltava enemmän sitä, miten me oikeasti aiomme toimia. Toisessa ääripäässä on vaihtoehto, jossa emme tee mitään, Krisjanis Karins sanoi.

Hän korosti, että tällainen ajatus herättäisi toki heti kysymyksiä kauppamerenkulun tilanteesta.

Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kalev Stoicescu väläytti puolestaan Verkkouutisten haastattelussa, että epäilyttäviä Venäjän aluksia pitäisi tarvittaessa voida jopa ohjata tarkastuksiin Itämerellä. Viron puolustusministeri Hanno Pevkur toppuuttelee kovia puheita.

– Kaikenlaisia skenaarioita voi aina pohtia. On tärkeää muistaa kansainvälinen merioikeus, jonka mukaan on toimittava. Kaikilla aluksilla on oikeus kieltäytyä tällaisesta. Viro ja Suomi ovat oikeusvaltioita ja me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa.

Pevkurin mukaan pelisääntöjä on luotu rauhan aikana. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen.

– Ehkä tätä on jossain vaiheessa ajateltava uudelleen ja nostettava esiin kansainvälisen merioikeuden kysymykset – mitkä ovat maiden oikeudet, hän pohtii.