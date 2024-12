Viron presidentti: Itämeren kaapelirikot eivät olleet onnettomuuksia

Lukuiset Itämeren sähkö- ja datakaapeleiden vaurioitumiset eivät ole olleet pelkkiä onnettomuuksia, sanoo Viron presidentti Alar Karis viestipalvelu X:ssä.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Cookinsaarille rekisteröidyn öljytankkeri Eagle S:n epäillään vaurioittaneen Suomen ja Viron välistä Estlink 2 -sähkökaapelia. Marraskuussa kiinalaisen rahtialus Yi Peng 3:n epäillään taas tuhonneen Ruotsin ja Liettuan sekä Suomen ja Saksan yhdistävät valokuitukaapelit ankkurillaan.

Karisin mukaan kaapelien vaurioituminen ei ole pelkkä vahinko.

– Toistuvat vahingot Itämeren infrastruktuuriin viittaavat järjestelmälliseen uhkaan, eivät pelkkiin onnettomuuksiin, Karis linjasi.

Presidentin mukaan Viro aikoo myös reagoida tilanteeseen.

– Viro toimii yhdessä Suomen ja muiden Naton liittolaismaisten kanssa vastatakseen tähän uhkaan, Karis sanoi.

Repeated damage to Baltic Sea infrastructure signals a systemic threat, not mere accidents. #Estonia will take action to counter this threat, together with #Finland and other #NATO allies.

— Alar Karis (@AlarKaris) December 26, 2024