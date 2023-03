Viron pääministeri: Näin Kremlin sotakassaa voidaan kutistaa

Viron pääministeri Kaja Kallas toteaa Euroopan unionin ja G7-maiden asettaman hintakaton vaikuttaneen merkittävästi Venäjän saamiin energiatuloihin.

Hän viittaa Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n raporttiin, jonka mukaan Venäjän öljyvienti laski merkittävästi helmikuussa.

EU on soveltanut 5. helmikuuta alkaen kumppanimaiden kanssa 45 dollarin kattoa barrelia kohden halvemmille öljytuotteille ja sadan dollarin hintakattoa korkeamman jalostusarvon öljytuotteille.

Myös tankkeriliikenteen Kiinaan ja Intiaan arvioidaan vähentyneen. Venäjän vientitulot laskivat 2,7 miljardia dollaria 11,6 miljardiin. Vuodentakaiseen verrattuna laskua on 42 prosenttia.

– Tuoreet tiedot osoittavat, että Venäjän öljy- ja maakaasutulot vähenivät helmikuussa lähes puolella verrattuna viime vuoteen, Kaja Kallas tviittaa.

Viron hallitus on jo aiemmin vaatinut vielä alempaa hintakattoa.

– On aika tarkastella asiaa ja laskea kattoa edelleen, mikä heikentäisi Venäjän kykyä jatkaa sotatoimia Ukrainaa vastaan, Kallas sanoo.

Fresh data shows that #Russia's oil and gas revenues decreased by nearly half in February compared to last year.#EU and #G7 oil price cap is making an impact.

Time to review and lower it further to cut Russia’s ability to wage war against #Ukraine.https://t.co/D3vKtllLOy

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 16, 2023