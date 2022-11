Viron pääministeri: Hyökkääjävaltio pitää pysäyttää

Viron pääministeri Kaja Kallas kertoo pitävänsä tietoja Puolassa sattuneesta räjähdyksestä vakavina.

– Tapauksen yksityiskohtia vielä vahvistetaan, ja tarvitsemme lisää tietoja. Puola tulee kertomaan lisätietoja ja myös sen, mitä he tarvitsevat. Olemme valmiit auttamaan ja tukemaan solidaarisesti puolalaisia ystäviämme, Kaja Kallas tviittaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kerrotaan välittäneen G7- ja Nato-maille alustavan tiedon siitä, että Puolaan olisi osunut Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Ukraina pyrki torjumaan tiistaina eri puolille maata kohdistuneen Venäjän massiivisen ohjushyökkäyksen.

Viron pääministeri sanoo tapauksen osoittavan Venäjän aggression vakavuuden ja sen, että sodan seuraukset voivat ulottua Ukrainan rajojen ulkopuolelle.

– On selvää, ettei tätä välikohtausta olisi tapahtunut ilman täysimittaista sotaa Puolan naapuria Ukrainaa kohtaan. Tämän sodan ainoa syyllinen on Venäjä, Kallas toteaa.

Kaja Kallas pitää selvänä, että hyökkääjä ei lopeta toimintaansa ennen kuin se pysäytetään.

– Se tulee olemaan sitä vaikeampaa mitä pidempään siinä kestää. Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista antamalla lisää aseapua, humanitaarista apua ja taloudellista tukea. Tämä on tie kohti rauhaa.

Viron hallitus kokoontuu keskiviikkona käsittelemään Puolan välikohtausta.

– Emme näe tällä hetkellä suoraa sotilaallista toimintaa Viron rajan takana, eikä maahan kohdistu sotilaallista uhkaa, Kaja Kallas sanoo.

