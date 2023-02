Viron ministeri Verkkouutisille: Tarvitsemme Suomelta apua Ukrainan pakolaisten kanssa

Viroon on tullut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen yli 121 000 ukrainalaista pakolaista, joista hieman yli 66 000 on jäänyt maahan. Heistä noin 42 000 on saanut tilapäistä suojelua, joka oikeuttaa rahalliseen tukeen ja palveluihin.

Viron julkishallintoministeri Riina Solman toivoo, että Euroopan unioni osallistuisi pakolaisista aiheutuvien kulujen maksamiseen. Viro on väkilukuun nähden yksi niistä maista, joihin on tullut eniten pakolaisia.

– Toivomme, että voisimme kattaa Euroopan unionin sosiaalirahaston varoilla kuluja, joita Virossa asuvat ukrainalaiset meille aiheuttavat, hän sanoi Verkkouutisille Tuglas-seuran järjestämässä toimittajatapaamisessa.

Riina Solman. VIRON HALLITUS / WIKIPEDIA COMMONS

Tähän mennessä tuki EU:lta on ollut vaatimatonta. Viro on kuitenkin onnistunut järjestämään maahan tulleille ukrainalaisille pakolaisille tarvittavat palvelut ja rahallisen tuen, mutta haaste on ollut pienelle maalle iso.

Viron terveys- ja työministeri Peep Petersonin mukaan virolaiset suhtautuvat kaikesta huolimatta myönteisesti ukrainalaisten sotapakolaisten auttamiseen.

Hän kertoi, että viimeisimmän kyselyn mukaan koko Viron väestöstä 72 prosenttia tukee Ukrainan pakolaisten vastaanottamista. Tämä kattaa sekä virolaisten että vironvenäläisten kannat.

– Virolaisten keskuudessa tuki on 82 prosenttia ja muissa kansallisuuksissa 56 prosenttia, hän sanoi VU:lle.

Ministeri Riina Solman kertoi olevansa kiitollinen siitä, että Suomi on tarjonnut Virolle apua pakolaistilanteen helpottamiseksi. Ukrainalaisille pakolaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Suomeen, jos he itse haluavat.

Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta enintään sata ukrainalaista viikossa.

Ensimmäiset pakolaiset saapuivat viime viikolla, mutta tulijoiden määrä oli vähäinen. Ensimmäisellä siirrolla Suomeen saapui alle viisi ukrainalaista, joista Maahanmuuttovirasto ei heidän yksityisyyttään suojellakseen anna tarkempaa tietoa.

Viron ja Suomen sopimus on voimassa toistaiseksi. Viron julkishallintoministeri korosti, että Viro tarvitsee jatkossakin Suomelta apua sotapakolaisten kanssa.

– Todellakin meille kaikista isoin apu on se, että Viroon saapuvat sotapakolaiset saavat jatkaa matkaansa Suomeen, koska olemme äärirajoilla voimavarojemme suhteen. Se pitää paikkansa. Jos Suomi pystyy tarjoamaan lisää apua ja ottaa vastaan meille tulleita pakolaisia, olisi se kaikista suurin apu Virolle.