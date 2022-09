Virolaispoliitikko tyrmää Suomen lausunnot: Älkää teeskennelkö

Virolainen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Eerik Niiles Kross lyttää Suomen viisumilinjan perustelut.

– On Suomen suvereeni oikeus päästää Venäjän turistit maahan tai olla päästämättä. Ei ole minun asiani arvostella. Mutta älkää teeskennelkö, että laki estää teitä tekemästä niin, Kross kirjoittaa Twitterissä.

Hän on jakanut alta löytyvän kuvan Suomen virallisesta viisumilinjasta. Siinä muun muassa todetaan, että Suomen viisumivaatimukset vaihtelevat kaikille vierailijoille kansalaisuuden, vierailun tarkoituksen ja vierailun odotetun keston mukaisesti.

Kross viittaa myös ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin kommentteihin. Tanner puolusti Suomen linjaa aiemmin Twitterissä toteamalla, että oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, että jokainen viisumihakemus ja jokainen rajalle tuleva henkilö arvioidaan lakiin kirjattujen kriteerien perusteella tapauskohtaisesti. Mielivaltaa ei Tannerin mukaan voida sallia.

Baltian maat ja Puola ovat päättäneet, etteivät ne päästä venäläisiä turisteja maahan edes toisten EU-maiden myöntämillä turistiviisumeilla. Päätös astuu voimaan syyskuun 19. päivänä. Ulkoministeriön mukaan tällainen kielto olisi kuitenkin ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen ja EU-sääntöjen kanssa. Ellei Suomen linja muutu, tulee Suomesta päätöksen voimaan tullessa ainoa Venäjän rajalla oleva EU-maa, johon turistit pääsevät.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Onko Suomi oikeasti sitä mieltä, että Venäjän turistit pitäisi päästää Baltiaan ja Puolaan?



Again, its Finnish sovereing right to let Russian tourists in or not let them in. Not my place to critisize. But don't pretend you legally cannot do it. https://t.co/zldiDBqTAj pic.twitter.com/Mlkm6jAxFu

— Eerik N Kross (@EerikNKross) September 13, 2022