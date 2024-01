Virolaiseversti: Hyökkääjä edennyt hitaasti

Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäystään Ukrainassa alkuvuonna, mutta hyökkäys ei ole juuri menestynyt, arvioi virolaiseversti Eero Rebo. Asiasta kertoi Viron yleisradio ERR.

– [Venäläisten joukkojen] hyökkäysten määrä Luhanskin suunnassa on lisääntynyt merkittävästi tammikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Jalkaväen lisäksi panssaroituja ajoneuvoja on käytetty enemmän. Venäjän federaation joukot pitävät siellä aloitetta, mutta edistyminen on ollut marginaalista, Rebo totesi perjantaina Viron puolustusministeriön tiedotustilaisuudessa.

Rebo arvelee, että Venäjä saattaa lähiviikkoina yrittää hyökätä Belgorodin ja Harkovan alueiden raja-alueille ohjatakseen Ukrainan yksiköitä pois Kupjanskista, joka on yksi Venäjän joukkojen pääpainopiste.

Aktiivisimmat taistelut ovat käynnissä Bahmutin, Avdiivkan ja Donetskin alueilla.

– Selvästi hyökkäyksen pääpainopiste on Avdiivka, jossa (Vladimir) Putinin yksiköitä on kuulemma nähty myös tiedustelussa ja erilaisessa liikkeessä kaupungin sisällä, Rebo sanoo.

– Mutta tämä ei tarkoita, että ne olisivat voineet murtautua läpi tai edes pysäyttää Ukrainan joukkojen logistiikkaa.

Samaan aikaan ukrainalaisten yksiköiden kerrotaan pitävän kiinni sillanpääasemistaan Dnepr-joen itärannalla Hersonin suunnalla, eivätkä venäläiset ole onnistuneet pakottamaan niitä vetäytymään useista yrityksistä huolimatta.