Viro teki lavetin, Arabiemiraatit siihen vaanivan aseen

Tallinnalainen Milrem Robotics esitteli puolustusalan DSEI-messuilla Lontoossa miehittämätöntä THeMIS Combat -telalavettiaan (Unmanned Ground Vehicle UGV), johon on integroitu Halconin valmistama vaaniva ase Hunter 2-S. Halcon on tytäryhtiö arabiemiraattilaisessa EDGE Groupissa, joka vain muutama kuukausi sitten osti enemmistöosuuden myös Milremistä.

Hunter 2-S on ensimmäinen Arabiemiraateissa valmistettu lentävä drooni, jossa käytetään parviteknologiaa, eli ne pystyvät kommunikoimaan lennossa toistensa kanssa ja vaihtamaan dataa. Parviteknologian ansiosta droonit pystyvät ylläpitämään määritellyt lentoprofiilinsa sekä ilmoittamaan sijaintinsa ja jakamaan havaitsemansa maalit keskenään, jolloin yhteen maaliin ei tuhlata montaa asetta. Järjestelmän ohjelmisto pystyy hallitsemaan samanaikaisesti 36:ta vaanivaa asetta.

Hunter 2-S painaa 8 kilogramma, josta hyötykuorman osuus on kaksi kiloa. Sen pituus on 1,25 metriä ja levitettyjen siipien kärkiväli 1,44 metriä. Sen normaali lentokorkeus on 500 metriä, lentonopeus 90 km/h ja lentoaika 45 minuuttia. Kuvan perusteella yksi THeMIS Combat pystyy laukaisemaan putkistaan ilmaan neljä Hunteria. Hunter 2-S:ää testataan tänä vuonna ja sen odotetaan tulevan tuotantoon vuonna 2025.

Milremin tuotekehityspäällikkö Juri Pajusteen mukaan miehittämätön lavetti pääsee lähemmäs vihollisen etulinjaa kuin sotilasyksiköt, jolloin se voi hyökätä nopeasti lähellä olevia maaleja vastaan tai lentää linjan taakse etsimään sopivia maaleja.

Drooniparvien todellista hyötyä kuitenkin vasta tutkitaan. Lisäksi suhteellisen lyhyen lentomatkan droonin lavetin täytyy kulkea pitkä matka ennen kuin se voi laukaista droonit lentoon, joten pitkän välimatkan taistelussa THeMIS Combatin hyöty on rajallinen verrattuna pidemmän lentomatkan ilmasta laukaistuihin drooniparviin.

Järjestelmälle saattaa silti löytyä ostajia Euroopasta. Esimerkiksi tällä hetkellä ahkerimmin puolustustaan uudelleen rakentavien maiden, kuten Puolan ja Ruotsin, asevoimat saattavat harkita tätä järjestelmää esimerkiksi tiedustelukäyttöön.