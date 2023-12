Viro lähettää 80 miljoonalla eurolla aseita ja sotatarvikkeita Ukrainaan

Viron hallitus on päättänyt lähettää lisää aseita ja sotatarvikkeita Ukrainaan, kertoo yleisradio ERR.

Uusi noin 80 miljoonan euron arvoinen sotilasapupaketti sisältää muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia ja konekiväärien ja käsiaseiden ammuksia. Ukraina saa Virolta myös erilaisia kulkuneuvoja maakäyttöön ja vesistöjä varten. Tarkkoja tietoja ja määriä ei ole julkaistu turvallisuussyistä.

– Apupaketti on koottu siten, että se hyödyttäisi Ukrainaa mahdollisimman paljon ja heikentämättä omaa puolustuskykyämme, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur.

Viro aikoo esittää muille länsimaille, että jokainen maa tukisi jatkossa Ukrainaa summalla, joka vastaa 0,25 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä Pevkurin mukaan vastaisi noin 120 miljardia euroa vuodessa.

– Laskelmamme näyttävät, että jos vapaa maailma on valmis antamaan Ukrainalle 0,25 prosentin verran bruttokansantuotteesta sotilaallista apua, niin se auttaisi murtamaan vain raakaa voimaa ymmärtävän Venäjän selkärangan.

Viro on uusimman tukipaketin kera antanut Ukrainalle sotilasapua yhteensä lähes 500 miljoonalla eurolla. Tämä vastaa noin 1,4 prosenttia Viron bruttokansantuotteesta.

– Ukraina sotii myös meidän puolestamme, ja jokainen meidän avullamme tuhottu Venäjän sotakoneiston palanen vähentää Venäjän voimaa uhata meitä. Siksi meidän on oltava valmiita tukemaan ukrainalaisia pitkällä aikavälillä, ja toisaalta näyttämään kaikille liittolaisillemme sen, että jos on tahtoa niin Ukrainan auttaminen on todellakin tehtävissä.