Kaitsepolitsei eli Viron suojelupoliisi ilmoittaa karkottaneensa kesäkuun kyyditysten 81. muistopäivänä eli 14. kesäkuuta 2022 Kremlin provokaattorin Ramil Usmanovin.

– Tänään muistetaan 81 vuotta sitten Neuvostoliiton toteuttamaa ensimmäistä joukkokyyditystä Virosta Siperiaan. Vuosi 1941 ei ole pelkkää historiaa – tänä päivänäkin on edelleen olemassa ihmisiä, jotka haluaisivat tuon ajan palaavan. Tänään yhdessä Viron poliisin kanssa karkotimme jälleen yhden Viron turvallisuutta vaarantaneen Kremlin provokaattorin, Ramil Usmanovin. Me taistelemme vastaan, Kaitsepolitsei kirjoitti tviitissään.

Aiemmin Viron suojelupoliisi karkotti Venäjän kansalaisen samasta syystä 4. toukokuuta 2022.

– Venäjän provosoimatonta sotaa Ukrainaa vastaan edelsi pitkäaikainen ja järjestelmällinen vihanlietsonta. Yhdessä poliisin kanssa suhtaudumme turvallisuutemme vaarantajiin erittäin vakavasti. Tänään karkotimme turvallisuusarvion perusteella Venäjän kansalaisen ja pitkäaikaisen provokaattorin Alexey Esakovin.

Suojelupoliisin mukaan Esakov oli myyräntyöpolitiikan johtohahmo.

– Esakov on vuosia lietsonut avoimesti kansallisuusvihaa, levittänyt Kremlin propagandaa, tehnyt yhteistyötä Kremlin propagandakanavien kanssa ja ollut yksi ”kuolemattomien rykmentin” järjestäjistä ja oikeuttanut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sekä osallistunut salakuljetukseen Itä-Ukrainassa.

Russia’s unprovoked war in Ukraine was preceded by systematic and long term incitement of hatred. We take this threat very seriously. Today Estonia expelled Russian citizen and long-time provocateur Alexey Esakov. pic.twitter.com/CxtkU2tadW

— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) May 4, 2022