”Virkasuojaa on pakko keventää” – Espoon rakennusvalvonnan päällikköä syytetään mielivallasta

Helsingin Sanomien juttu Espoon kaupungin rakennusvalvonnasta puhuttaa. Jutun mukaan ongelmat henkilöityvät etenkin yhteen päällikköön, johon rakennusalan toimijat joutuvat varautumaan hänen mukaansa nimetyllä erityisellä ”päällikkölisällä”.

Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen päälikkö tunnetaan tavastaan keksiä rakennusprojektin aikana kummallisia korjattavia asioita. Hän saattaa laittaa jopa koko työmaan kiinni. Lisäkulut voivat nimenomaisen virkamiehen alaisuudessa nousta tuhansiin tai jopa kymmeniin tuhansien euroihin.

– Karua luettavaa kotikaupunkini rakennusvalvonnan toiminnasta. Asiakaspalvelun laatu, luotettavuus ja suunnitelmallisuus ei voi olla henkilöriippuvaista. Vakavan arvioinnin ja välttämättömien toimenpiteiden paikka, vaatii X-päivityksessään kansanedustaja Mia Laiho (kok.).

HS:n haastateltavat pitävät Espoon rakennusvalvontaa poikkeuksellisen hankalana. He kertovat virkamiehen toiminnasta lukuisia esimerkkejä ja kutsuvat toimintaa kyykyttämiseksi.

Vaikeudet alkavat monesti jo rakennuslupavaiheessa. Arkkitehti Joonas Koskela antaa esimerkkejä omituisista vaatimuksista: Lupahakemuksen liitteissä ei saa olla ääkkösiä. Pohjapiirustuksiin ei saa merkitä huoneiden pinta-aloja. Huoneiston koko pitää kertoa, mutta se pitää myös yliviivata.

– Espoon RaValla on huono palvelu ja maine, ja yksi päällikkö on terrorisoinut rakentajia työkseen yli 25 vuotta. Kaikki tietävät ongelmista, paitsi tietysti viraston ylin esihenkilö, kommentoi uutista kansaedustaja Tere Sammalllahti (kok.).

– Virkasuojaa on pakko keventää, jotta virkamiestyrannialle saadaan stoppi, hän jatkaa.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) toteaa, että esimerkit ovat karmeita.

– Tällaiset ”päälliköt” pilaavat koko virkamieskunnan maineen. Miten on mahdollista, että tällainen henkilö on voinut jarruttaa Espoon kehitystä vuosia? Jossain on pahasti vikaa. Lopulta laskun maksavat yrittäjät ja kansalaiset, Wallinheimo sanoo X:ssä.

Päällikön ylin esihenkilö ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksessa on johtaja Pasi Timo, joka myöntää HS:lle, että virastolla on parannettavaa muun muassa asiakaslähtöisyydessä. Lupien käsittelyajat ovat olleet liian pitkiä ja palvelun laatu on vaihdellut.

Pasi Timo sanoo kuitenkin, ettei ole kuullut kyseiseen päällikköön liitetystä asiattomasta kohtelusta, kyykyttämisestä ja mielivaltaisuudesta. Myöhemmin Timo lisää, että yhteydenottoja asiakkailta on tullut muutama viimeisen kolmen vuoden aikana ja ne selvitetään.

Aivan karmeita esimerkkejä.

