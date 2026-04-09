”Virkasuojaa on pakko keventää” – espoolaisen virkamiehen käytös kuohuttaa

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa tapaukseen Espoossa, jossa kaupungin rakennusvalvonnan virkamiehen kerrotaan toimivan omavaltaisesti.

– Miettikää, viran suojasta yksi ihminen terrorisoi yli 25 vuotta rakentamista Espoossa, aiheuttaa satojen miljoonien eurojen haitat, voi kävellä vaaleilla valittujen poliitikkojen yli, eikä häntä saada vastuuseen? Sairasta. Virkasuojaa on pakko keventää, espoolainen Sammallahti kommentoi.

Helmikuussa Helsingin Sanomat kertoi Espoon rakennusvalvonnan päälliköstä, jonka toimintaa kuvailtiin kyykyttämiseksi ja rakennusprojektien tarkoitukselliseksi hidastamiseksi ja hankaloittamiseksi.

Nyt HS uutisoi, että rakennusvalvonnassa työskentelevä Kari Pajanne ajaa valituslupahakemusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen olarilaisen taloyhtiön parvekekaiteisiin liittyvässä asiassa, vaikka Espoon kaupungin mukaan Pajanteella ei ole valtuuksia sellaista hakea. Talon rakentanut Hausia on aiemmin voittanut kiistan hallinto-oikeudessa ja talo on hyväksytty käyttöön rakennusvalvonnassa.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan Olli Isotalon mukaan Pajanne ylitti toimivaltansa parvekekiistassa. Kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti, että valituslupahakemus vedetään pois KHO:sta. Pajanne ei kuitenkaan ole peruuttanut tekemäänsä valituslupahakemusta.

– Olen lain tarkoittama rakennustarkastaja, joka itsenäisesti hoitaa viranomaisen asioita, Pajanne perustelee HS:lle.

KHO päättää myöhemmin, myöntääkö se valitusluvan asiassa.

Isotalon mukaan kaupungin rakennusvalvonnan toimintaa on pakko saada sujuvammaksi, ja luottamuksen säilyminen viranomaisiin edellyttää, että asiakkaat kokevat tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti.

Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen on tilannut ulkopuolisen erityistarkastuksen rakennusvalvonnan toiminnasta.