Virheellistä tietoa Puolan ohjusiskusta antanut toimittaja sai potkut

Virheellistä tietoa Puolan ohjusiskusta antanut uutistoimisto Associated Pressin toimittaja on irtisanottu. Asiasta kertoo Washington Post.

Irtisanottu toimittaja oli pian Puolassa tapahtuneen ohjusiskun jälkeen julkaissut uutissähkeen, jossa väitettiin ”Yhdysvaltain tiedustelupalvelun vanhemman virkamiehen sanoneen, että Venäjän ohjukset ylittivät Naton rajan Puolassa ja tappoivat kaksi ihmistä”. Sähke oli levinnyt lukuisille uutistoimistoille eri puolille maailmaa.

Uutistoimiston tekemän sisäisen tutkinnan perusteella toimittajan sähkeessä julkaisemat tiedot olivat virheellisiä. Päivää myöhemmin AP oikaisi sähkeensä ja tarkensi, että Puolaan osuneet ohjukset olivat Ukrainan ilmatorjuntaohjuksia, joiden tarkoituksena oli torjua venäläisten ampumia ohjuksia. Ilmeni myös, että toimittajan mainitsema lähde oli väärä eikä se ollut Yhdysvaltain tiedustelupalvelusta. Toimittaja oli julkaissut sähkeen vain yhden nimettömän lähteen tietojen perusteella.

Uutistoimisto perustelee irtisanomista sillä, että toimittajan menettely on vaarantunut uutistoimiston toimitukselliset standardit ja kriittiset käytännöt. Varmistaakseen toimintansa luotettavuuden uutistoimisto ei ole nähnyt vaihtoehtoa toimittajan erottamiselle.

– Kun standardejamme rikotaan, meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin uutistoiminnan luotettavuuden suojelemiseksi, uutistoimisto AP:n tiedottaja sanoi WP:n mukaan.

Tehtävästään erotettu toimittaja ei halunnut kommentoida tapausta WP:lle.

