Virhe matkakulujen vähennyksessä voi tuoda veronkorotuksen

Verohallinnon mukaan moni hakee verotuksessa suurempaa matkakuluvähennystä kuin mihin hänellä olisi oikeus. Osa myös hakee matkakuluvähennystä, vaikka sille ei olisi lainkaan perusteita.

– Kun valvoimme verovuoden 2024 veroilmoittamisen oikeellisuutta satunnaisvalvonnalla, asiakkaista peräti 40–50 prosentilla matkakuluvähennyksen määrää korjattiin valvonnan aikana, sanoo ohjaus- ja valvontapäällikkö Pyry Ilmarinen sanoo.

Verohallinto muistuttaa, että väärin perustein haettujen verovähennysten hakeminen johtaa veronkorotukseen.

Virheelliset matkakuluvähennysvaatimukset aiheuttavat verottajan mukaan vuosittain noin 100 miljoonan euron verotulojen menetyksen.

– Kyse on merkittävästä ongelmasta: yhteiskunnalta verotuloja jää saamatta, minkä lisäksi matkakuluvähennyksen valvominen on kaikki pois muusta verovalvonnasta ja verotulojen turvaamisesta, Ilmarinen sanoo.

Verohallinto kertoi aikaisemmin keväällä, että myös moni yritys on maksanut matkakulukorvauksia väärin perustein. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Poimintoja videosisällöistämme

Matkakuluvähennys on euromäärällisesti suurin yksittäinen henkilöasiakkaille myönnetty verovähennys. Verovuodelta 2024 sitä haki liki 700 000 asiakasta ja vähennystä myönnettiin yhteensä reilut 1,5 miljardia euroa.

Matkakuluvähennys edullisimman kulkuneuvon mukaan

Verotuksessa matkakuluvähennyksen voi tehdä halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä edullisin kulkuneuvo on julkinen liikenne.

Ilmarisen mukaan oman auton käytön perusteella tehtyä matkakuluvähennystä yritetään usein perustella sillä, että oma auto on julkisia nopeampi, työssä tarvitsee autoa tai auto on välttämätön lasten kuljetuksen vuoksi.

– Vaikka siis todellisuudessa kulkisikin työmatkat omalla autolla, matkakuluvähennyksen voi tehdä vain julkisen liikenteen kulujen mukaan, jos julkinen liikenne on käytettävissä. Lisäksi on tärkeä ilmoittaa matkakulut vain toteutuneiden matkojen osalta, eli huomioida vähennyksessä esimerkiksi etätyöpäivät, Ilmarinen sanoo.

Matkakuluvähennyksen voi hakea oman auton käytön perusteella, jos julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä, yhdensuuntaisella matkalla joutuisi kävelemään vähintään 3 kilometriä, odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia tai matka alkaa tai päättyy kello 00.00–05.00 välisenä aikana.

Matkakuluista vähennetään omavastuu, joka vuodelta 2025 on 900 euroa. Alle sen jääviä kuluja ei kannata ilmoittaa lainkaan. Omavastuun jälkeen matkakuluja voi vähentää enintään 7 000 euroa.