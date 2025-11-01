Viranomaiset tarkastivat takseja pääkaupungissa – yli puolessa puutteita

Helsingissä toteutettiin perjantaina 31. lokakuuta taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka aikana tarkastettiin yhteensä 30 taksia.

Puutteita havaittiin 21 taksissa. Poliisi kirjoitti 12 sakkoa. Lisäksi määrättiin liikennevirhemaksuja.

Eniten puutteita havaittiin yrityksen ja kuljettajan tietojen esittämisessä sekä ajopäiväkirjan pidossa. Lisäksi havaittiin useita puutteita liikennelupien esittämisessä.

Poliisin tiedotteen mukaan positiivista oli se, että tarkastetut ajoneuvot oli rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön ja kaikilla tarkastetuilla takseilla oli voimassa olevat liikenneluvat.

Sakkoja kirjoitettiin pääosin siitä, että työntekijänä toimivalla kuljettajalla ei ollut esittää ajopäiväkirjaa tai se oli täytetty puutteellisesti. Liikennevirhemaksuja määrättiin pääosin siitä, että kuljettajan nimi tai liikenneluvan haltijan nimi ja yhteystiedot ei ollut nähtävillä matkustamossa.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta todettuna ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Poliisin mukaan kaikkineen valvonnassa havaittiin kuitenkin yllättävän paljon puutteita.

– Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä ja sen myötä osaaminen pitää olla ammattimaisella tasolla, tiedotteessa sanotaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että taksimatkustajalla on oikeus saada tiedot selkeässä muodossa.

– Kun asiakas nousee taksiin, hänen näkyvillä tulee olla tiedot siitä, mikä yritys palvelua tarjoaa ja kuka autoa kuljettaa. Myös hinnan määräytymisperusteet tulee olla selkeästi nähtävillä ja vertailtavissa, mikäli matkaa ei tilata tai sovita ennalta, Traficomin erityisasiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen muistuttaa.

Valvontaiskun suorittivat yhteistyössä Helsingin poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) ja Verohallinto.