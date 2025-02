Ville Väyrynen: Sotessa tapahtuu nyt paljon hyvää

Eduskunnan kyselytunnilla väiteltiin torstaina sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta. Oppositiosta nostettiin esiin hoitotakuun höllennys, minkä katsottiin tarkoittavan hoitoonpääsyn heikentämistä.

Kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen huomauttaa, että hoitotakuu ja hoitojonot ovat kaksi eri asiaa.

– Tälläkin hetkellä suurin osa potilaista saa ajan perusterveydenhuoltoon viikon sisällä yhteydenotosta ja tilanne on menossa alueittain hivenen parempaan suuntaan. Kolmen kuukauden odotus on harvinaista, aivan kuten se on viime vuosina ollut muutenkin, osastonylilääkärinä ja gastrokirurgina toiminut Väyrynen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Itse hoitotakuu on palaamassa samalle tasolle kuin millä se oli koko nykyisen opposition ollessa hallituksessa.

– Eivät potilaat silloinkaan odotelleet kategorisesti kolmea kuukautta hoitoon pääsyä. Suurin osa hoidettiin kahdessa viikossa, Väyrynen huomauttaa.

– Alueet ovat ilmoittaneet pyrkivänsä kahden viikon hoitoon pääsyyn voimassa olevasta hoitotakuusta huolimatta. Onneksi ne siis ymmärtävät hoitotakuun ja hoitojonon eron paremmin kuin oppositio.

Kansanedustajan mukaan kolmen kuukauden hoitotakuu on hyvä puskuri ruuhkahuippuja ja henkilöstön saatavuushäiriöitä ajatellen. Hyvinvointialueet voivat tällöin organisoida voimavaransa vapaammin lääketieteellistä kiireellisyysjärjestystä kunnioittaen.

– Hyvään hoidon saatavuuteen tähtää myös yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu, jossa ikäihmiset pääsevät nopeasti yksityiselle lääkärille terveyskeskusmaksun hinnalla. Hintakatto taas varmistaa, että kokeilusta hyötyvät niin potilaat kuin veronmaksajatkin. Jostain syystä oppositio vastustaa tätäkin, Ville Väyrynen ihmettelee.

Omalääkärimalli etenee usealla alueella. Sen tavoitteena on kohentaa hoidon jatkuvuutta, vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja etenkin potilastyytyväisyyttä.

– Hyvinvointialueet ovat luoneet lukuisia uusia toimintoja, jotka sujuvoittavat hoitopolkuja ja prosesseja. Alueiden talouskin on tervehtymään päin, Ville Väyrynen toteaa.

Hän korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on edelleen omat haasteensa.

– Paljon hyviä asioita tapahtuu kuitenkin hallituksen ja hyvinvointialueiden yhteistyön seurauksena. Opposition kannattaa hiljalleen siirtyä hoitotakuun ja Kela-kauhistelun parista hakemaan yhdessä ratkaisuja jäljellä oleviin haasteisiin, kansanedustaja sanoo.