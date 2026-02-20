Ville Valkonen kiittää sopua velkajarrusta – ”Vaikeisiin päätöksiin pystytään yli puoluerajojen”

Suomalaiset voivat tänään katsoa tulevaisuuteen hieman luottavaisemmin, sanoo velkajarrutyöryhmän eli finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen (kok.)

– Puolueet ovat ensimmäistä kertaa historiassa sopineet velan taittamisen polusta – eli sitovista ylivaalikautisista, numeraalisista julkisen talouden tavoitteista, hän toteaa X:ssä.

Valkonen muistuttaa, että velkaantumisen taltuttaminen on tärkeää, jotta lapsillemme jäisi velkavuoren sijaan hyvä maa ja että voimme jatkossakin pitää huolta Suomesta. Yhteiset tavoitteet lisäävät ennustettavuutta ja luottamusta Suomen taloudenpitoon niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

– Velkajarru on myös huojentava merkki siitä, että tosipaikan tullen päättäjät pystyvät tekemään vaikeita ratkaisuja laajasti yli puoluerajojen. Sovun ulkopuolelle jäi vain vasemmistoliitto, Valkonen jatkaa.

Helsingin Sanomien mukaan velkajarrutyöryhmän raporttiluonnoksen arvio on, että vuoteen 2031 mennessä julkisia tuloja ja menoja pitää sopeuttaa 8–11 miljardia euroa.

Koko työryhmän raportti julkaistaan keskiviikkona 25. helmikuuta.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kommentoi vasemmistoliiton jättäytymistä ulos:

– Vasemmistoliitto on selvästikin löytänyt ”markkinaraon” vastustamalla velkajarrua. Osa ihmisistä ei halua mitään leikkauksia, ja siihen he nyt vetoavat. Tosiasia kuitenkin on, että velkaantumista on pakko hillitä, tai kohta ei ole kenellekään mitään jakaa, Kauma sanoo.

