Viljelijän video paljasti Venäjän häivehävittäjäkaupat

Perunanviljelijän kuvaama videopätkä näyttää vahvistavan, että Algeriasta tuli ensimmäinen ulkomaa, joka on saanut käyttöönsä Venäjän viidennen sukupolven Suhoi Su-57 -häivehävittäjiä. Videolta erottuu Venäjän uusimman hävittäjätyypin siluetti sinitaivasta vasten Pohjois-Algerian maiseman yllä.
Videon näyttää julkaisseen ensiksi käyttäjä doz.kbran arabiankielisessä TikTokissa. Video kerrotaan kuvatun lähellä Oum El Bouaghin lentotukikohtaa Ain Beidan kaupungin tuntumassa.
Algerian hallitus kiinnostui häivehävittäjien hankinnasta vieraillessaan vuoden 2019 MAKS -ilmailutapahtumassa Moskovassa, jossa Su-57E-vientiversio esiteltiin ensimmäistä kertaa. Lokakuussa 2025 hakkeriryhmä Black Mirrorin kyberhyökkäyksellä käsiinsä saamat Venäjän valtion omistaman Rosteh-yhtiön asiakirjat, jotka se vuoti sosiaaliseen mediaan, paljastivat, että Algeria on tilannut 12 Su-57-hävittäjää.
Algerian hankkimien koneiden kokonaishinnaksi on raportoitu noin 2 miljardia dollaria. Marraskuussa 2025 Venäjä vahvisti, että kaksi Su-57-hävittäjää on jo toimitettu nimeämättömälle ulkomaiselle asiakkaalle.
Häivehävittäjien hankinta on osa Algerian laajempaa ilmavoimien uudistusohjelmaa, joka voi muuttaa alueen voimatasapainoa Venäjän liittolaisen hyväksi. Maalla on pitkäaikaista kiistaa länsinaapurinsa Marokon kanssa. Maiden välinen raja on ollut suljettu vuodesta 1994 lähtien.
Marraskuussa 2024 Marokon ulkoministeri Nasser Bourita varoitti Algeriaa pyrkimästä eskalaatioon. Hänen mukaansa ilmassa oli merkkejä, jotka osoittivat Algerian tahdosta aloittaa sota Marokkoa vastaan. Algeria kutsui syytöksiä ”projektioksi” ja piti niitä perusteettomina provokaatioina.