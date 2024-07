Viktor Orban syyttää EU:ta Yhdysvaltojen pokkuroinnista

Euroopan unioni on hylännyt omat etunsa edistääkseen Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja on lipumassa kohti tuhoa, ennustaa Unkarin pääministeri Viktor Orban. Asiasta kertoo Guardian.

Orban piti rönsyileväksi ja länsivastaiseksi kuvatun puheensa unkarilaisten asuttamassa Baile Tusnadin kaupungissa Romaniassa. Vuosittain Tusvanyosin kesäyliopistolla pidettävässä puheessa on perinteisesti linjattu Unkarin tulevan politiikan suuntaa.

Tällä kertaa Orban syytti puheessaan Yhdysvaltoja monista Euroopan ongelmista.

– Eurooppa on luopunut intressiensä puolustamisesta ja seuraa ehdoitta Yhdysvaltain demokraattien ulkopolitiikkaa jopa itsensä tuhoamisen hinnalla, Orban tylytti.

Orbanin mukaan perinteisen Pariisin ja Berliinin välisen akselin tilalle onkin muodostunut Kiovan, Varsovan ja Lontoon välinen akseli.

Pääministeri moitti puheessaan myös Puolaa entisten yhteistyökumppaneiden hylkäämisestä ja suhteiden tiivistämisestä Yhdysvaltoihin. Samalla hän syytti Yhdysvaltoja Nordstream-kaasuputkien räjäyttämisestä.

Ukrainan suhteen Orban ennusti, että maasta tulee jälleen Venäjän puskurivaltio. EU- tai Nato-jäsenyyttä Orban ei maalle soisi, sillä Euroopalla ei hänen mukaansa olisi siihen varaa. Samalla hän ylisti Venäjän joustavuutta ja resilienssiä ja länsimaiden asettamien pakotteiden edessä.

Hänen mielestään Aasiassa on nousemassa uusi Kiinasta, Intiasta, Pakistanista ja Indonesiasta koostuva valtakeskus. Hän luonnehtikin tilannetta ”maailmanjärjestyksen muutokseksi”, jollaista ei ole nähty 500 vuoteen.

Orban omisti osan puheestaan myös Yhdysvaltain republikaanipuolueen presidenttiehdokkaan Donald Trumpin hehkuttamiselle. Hänen mukaansa Trumpin tavoitteena on muovata ”postnationalistisesta liberaalista valtiosta” kansallisvaltio.

Trumpia myös rangaistaan Orbanin mukaan tästä tavoitteista.

– Siksi he haluavat vangita hänet. Siksi he haluavat viedä hänen omaisuutensa. Ja jos se ei toimi, he haluavat tappaa hänet, Orban listasi.

Yhdysvaltain Unkarin suurlähettiläs David Pressman ei puheelle juuri lämmennyt. Hänen mukaansa Yhdysvalloilla ei ole toista liittolaista, joka kampanjoi näin avoimesti ja väsymättömästi toisen presidenttiehdokkaan puolesta.

Pressman syyttikin Orbania myös Kremlin salaliittoteorioiden levittämisestä.

– Tällaista emme toivoisi liittolaiselta, Pressman linjasi.