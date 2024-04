Viktor Orbán on uhatumpi kuin vuosikymmeneen

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin hallintoa ravisteleva skandaalivyyhti on Yhdysvalloissa työskentelevän unkarilaissyntyisen tutkija András Tóth-Czifran mukaan maan vakavin poliittinen kriisi vuosikymmeneen.

– Draama sai alkunsa helmikuussa lakimiehen havaittua sattumalta, että presidentti Katalin Novák, pääministerin liittolainen, oli armahtanut pedofiilin avustamisesta tuomitun miehen. Sittemmin kriisi on vain syventynyt. Tämä on sitäkin merkittävämpää, kun otetaan huomioon Orbánin rautainen ote Unkarin instituutioista ja suurimmasta osasta maan mediaa, FPRI-ajatushautomon Euraasia-tutkimusohjelmassa toimiva Tóth-Czifra sanoo Centre for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Paljastukset ovat hänen mukaansa iskeneet erityisen voimakkaasti, koska lasten hyväksikäytön peittelyyn osallistuneen henkilön armahtaminen vie uskottavuutta Orbánin ja tämän liittolaisten tekopyhältä ja äärikonservatiiviselta retoriikalta.

Orbánin johtama Fidesz-puolue ja sille uskolliset tiedotusvälineet pyrkivät kääntämään tilanteen edukseen uhraamalla tiettyjä skandaalissa ryvettyneitä henkilöitä ja väittämällä, että todellisia lasten hyväksikäyttäjiä ovatkin oppositiopuolueet. Nämä toimet ovat Tóth-Czifran mukaan kääntyneet pikemminkin Fidesziä itseään vastaan ja syventänyt puolueen sisäisiä jakolinjoja.

– Yksi asia on varma: kriisi tekee sisäpolitiikasta myrskyisämpää kuin kertaakaan sitten vuoden 2015, jolloin Orbánin luottomies ja puolueen talousjohtaja Lajos Simicska irtisanoutui hänestä julkisesti, Tóth-Czifra toteaa.

Vuonna 2015 Orbán selvisi myrskystä kuivin jaloin ja onnistui lopulta jopa lujittamaan valtaansa. Nyt tilanne on kuitenkin Tóth-Czifran mukaan erilainen.

– Hänen otteensa hallituksesta on vahvempi kuin silloin, joten hänen mahdollisuutensa toistaa temppunsa eivät ole huonot. Emme kuitenkaan voi tietää, kuinka käy, ennen kuin tapauksen koko laajuus on selvillä. Toistaiseksi siitä on nähty vasta alkua.