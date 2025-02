Viktor Orban omistaa 45 miljoonan euron luksuspalatsin

Unkarin pääministeri Viktor Orbanin väitetään omistavan valtavan kiinteistön, jonka historia ulottuu Itävalta-Unkarin keisarikunnan ajalle.

Arvoltaan noin 45 miljoonan euron luksuspalatsin omistussuhde ei ole ollut aiemmin tiedossa. Ranskalaisen France 2 -kanavan selvityksen perusteella palatsi olisi rekisteröity Orbanin isän nimellä.

Ostohinta oli 15 miljoonaa euroa, minkä jälkeen kiinteistön remontointiin käytettiin 30 miljoonaa euroa. On epäselvää, miten hankinta rahoitettiin.

Ranskalaismedian mukaan salaista kiinteistöä voi tarkkailla turvajärjestelyiden vuoksi vain ilmasta käsin. Tontilla sijaitsee asuintiloja 6 000 neliömetriä useissa eri rakennuksissa. Puutarhassa on suihkulähteitä ja uima-altaita.

Unkarin oppositioedustaja kertoo tutkineensa aluetta pienkoneen avulla. Tontille on rakennettu tunneli ja maanalainen parkkihalli Orbanin liikkeiden piilottamiseksi.

”Mini-Versaillesia” koskevien uusien tietojen katsotaan olevan osoitus Unkarin nykyhallinnon kasvavasta korruptiosta.

French TV channel France 2: Orbán has been found to own an undeclared luxurious Austro-Hungarian-era palace worth €45 million.

It is claimed that the Hungarian Prime Minister possesses an undeclared estate worth €45 million, registered under his father's name. The castle was… pic.twitter.com/I464zqFiJK

— WarTranslated (@wartranslated) February 10, 2025