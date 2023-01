Viime vuosi oli Euroopassa mittaushistorian toiseksi lämpimin

Euroopan unionin Copernicus Climate Change Servicen tilastojen mukaan vuosi 2022 oli Euroopan toiseksi lämpimin vuosi, Foreca kertoo. Lämpimämpää on ollut tilaston perusteella vain vuonna 2020.

Koko maapallolle viime vuosi oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin. Tätä kuumempia ovat olleet vuodet 2016, 2017, 2019 ja 2020.

Suurin poikkeama keskimääräistä lämpimämpään suuntaan oli läntisessä Euroopassa. Copernicuksen mukaan vuosi 2022 oli tilastojen lämpimin vuosi monessa Euroopan maassa ainakin vuodesta 1950 alkaen, kuten Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Sveitsissä.

Euroopan kesä oli viime vuonna ennätyksellisen kuuma. Aiempi kuumin kesä oli vuonna 2021.

– Suurin yksittäinen tekijä etenkin läntisen ja eteläisen Euroopan kesän kuumuuteen oli se, että alueella oli pitkäkestoinen korkeapainejakso. Suihkuvirtaus junnasi paikoillaan pitkiä aikoja ja aiheutti sen, että korkeapaine jämähti Etelä- ja Länsi-Eurooppaan. Sää oli kuivaa ja heikkotuulista, aurinko pääsi paahtamaan ja kuumentamaan mannerta. Mitä kuivemmaksi manner vetää, sitä korkeammille lämpötiloille se antaa edellytykset, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissa.

Kuumuus alkoi Euroopassa jo toukokuussa 2022. Kuumuuden ja kuivuuden seurauksia olivat laajat maasto- ja metsäpalot. Copernicuksen mukaan kesä–elokuun metsäpalopäästöjen määrä oli Euroopassa suurin 15 vuoteen ja Ranskassa, Espanjassa, Saksassa sekä Sloveniassa jopa 20 vuoteen.

Suomessa säätilastoja pitävän Ilmatieteen laitoksen mukaan viime vuosi oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, mutta ennätyksiin ei ylletty. Koko maan keskilämpötila oli noin 3,8 astetta, mikä on 0,9 astetta yli pitkän ajan eli vuosien 1991‒2020 keskiarvon. Edellisen kerran tätä lämpimämpi vuosi on koettu Suomessa vuosina 2020 ja 2015.

Our Global Climate Highlights 2022 is out. In 2022 Europe saw its 2nd warmest year on record, while summer was the hottest ever recorded. ♨️

Follow the link for a complete overview: https://t.co/YhZkejJPmj

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 11, 2023