Viikonlopun säässä on annos kevättä

Lauantaina aamulla kapea ja osin kuurottainen sadealue pyyhkäisee maan etelä- ja keskiosan yli lännestä itään. Suurin osa sateesta tulee vetenä, mutta idässä sataa paikoin myös lunta. Sateen jäljessä sää muuttuu monin paikoin aurinkoiseksi, kertoo Foreca ennusteessaan.

Lämpötila kohoaa lauantaina päivällä maan lounais- ja eteläosassa paikoin vielä 10 asteeseen tai vähän yli. Yleisemmin maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila on 4–8 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa 0–6 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 0–6 pakkasastetta.

Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa. Länteen leviää vähitellen jo seuraava lumi- ja räntäsadealue. Lapissa sen sijaan sää on selvästi poutaisempaa ja pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Tuuli heikkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 0–6 astetta ja pohjoisessa −3 ja +2 asteen välillä. Pohjois-Lapissa pakkasta on 1–8 astetta.

Alkuviikosta koittaa takatalvi. Lumisateita on liikkeellä pitkin viikkoa, mutta maaliskuun puolivälin viikonloppuna lämpötila saattaa jo vähän nousta.